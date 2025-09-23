Nutricionistas explicam o que acontece se uma pessoa beber leite todos os dias

Conheça como são as reações do corpo quando uma escolha diária se torna um compromisso

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Beber leite diariamente é um hábito presente em muitos lares brasileiros, só que os efeitos dessa escolha vão além do simples prazer de um copo fresco.

Nutricionistas esclarecem como o consumo frequente pode impactar o corpo, destacando benefícios e cuidados.

Eles explicam que o leite é fonte natural de cálcio, proteína e vitaminas do complexo B, nutrientes importantes que ajudam a fortalecer ossos, dentes e músculos, contribuindo para a saúde geral.

O consumo regular, quando equilibrado, favorece a manutenção da massa óssea e a prevenção de doenças como a osteoporose.

Por outro lado, especialistas lembram que algumas pessoas podem apresentar intolerância à lactose ou alergias. Nesses casos, a ingestão diária provoca desconforto, inchaço e problemas digestivos. Avaliar a resposta do corpo é essencial para evitar complicações.

“A recomendação não é necessariamente de leite, mas de ingestão adequada de cálcio e vitamina D. O leite pode ser um caminho prático, mas não é obrigatório para todos. Para quem tem intolerância, restrições ou prefere outras opções, é totalmente possível montar um plano alimentar equilibrado sem o consumo diário de leite, desde que haja substituições adequadas”, explica Laita Babio ao Metrópoles, nutricionista do Espaço Hi, em São Paulo.

A recomendação é que a bebida faça parte de uma dieta variada. Ajustar quantidades, escolher versões com menos gordura e combinar com outros alimentos garante que os benefícios superem possíveis riscos, mantendo a saúde em dia e o paladar satisfeito.

Para manter os ossos saudáveis sem laticínios, é essencial assegurar a ingestão adequada de vitamina D, K2 e magnésio, além de realizar exercícios de força que estimulam a densidade óssea.

“Consumir cálcio sem vitamina D em níveis ideais não ajuda a ter uma saúde óssea do jeito que a gente precisa. O leite sozinho não dá conta, ele precisa estar associado a esses outros fatores. E a vitamina D também precisa da vitamina K”, esclarece Esthela Oliveira, nutróloga e médica do esporte do Hospital Israelita Albert Einstein.

