Empresário chama atenção após testamento revelar para quem ele deixou herança de R$ 30 milhões

Documento legal deixado causou reviravolta e reforçou que relações verdadeiras ultrapassam laços de sangue

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Um caso de generosidade e amizade inusitada chamou a atenção do público britânico e movimentou o sistema judiciário em Chertsey, na Inglaterra.

O empresário David Turner, que faleceu em 2017 aos 71 anos em decorrência de um tumor cerebral, deixou em testamento cerca de 5 milhões de libras ( cerca de R$ 30 milhões ) para Sam Jones, um colega próximo de trabalho que era atendente de um quiosque de hambúrgueres.

Jones conheceu Turner mais de duas décadas antes, durante as conversas diárias no balcão de sua lanchonete, o Saffrons.

Com o tempo, a relação ultrapassou o atendimento comercial e se transformou em amizade sólida, marcada por interesses financeiros em comum e confiança mútua. O gesto de Turner surpreendeu porque a maior parte de sua fortuna foi destinada ao amigo e não a parentes.

Só que a decisão provocou indignação de familiares e provocou contestação imediata. Isso porque a irmã do empresário, Linda Cano, tentou anular o testamento, alegando que a herança deveria ser familiar e não para o amigo de longa data.

Documentos apresentados ao tribunal mostraram que Turner havia cortado laços com ela em 2008, declarando a amigos que não mantinha contato. Em 2013, ele formalizou a alteração do testamento para incluir Jones e outros amigos próximos a ele.

Segundo o testamento, além do valor em dinheiro, Turner também deixou para Jones uma tradicional fazenda de porcos que estava na família havia mais de 70 anos. A Justiça inglesa manteve a validade do documento, reforçando a autonomia do testador.

O episódio ganhou repercussão internacional por mostrar que gestos de gentileza cotidiana podem criar laços tão fortes quanto os de sangue, e que a última vontade registrada em vida tem peso decisivo diante de disputas familiares.

