Menino que já foi considerado o mais forte do mundo cresce e hoje segue outro caminho

O tempo passou, os planos mudaram, mas a dedicação continua a mesma longe dos holofotes e ao lado de uma nova paixão

24 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Em 2009, o mundo em geral e a área fitness se surpreendeu com a força de um garoto romeno de apenas cinco anos.

Giuliano Stroe ficou mundialmente conhecido como o “menino mais forte do mundo”, exibindo habilidades físicas impressionantes, como flexões de 90 graus, acrobacias em argolas e levantamentos de peso que desafiavam qualquer padrão infantil.

Na época do auge físico, os vídeos de Giuliano viraram sensação na internet, ele participou de programas de TV e até entrou para o Guinness Book ao completar a caminhada mais rápida com uma bola pesada entre as pernas. A fama veio rápido, mas com ela também vieram as críticas.

A intensidade dos treinos e a exposição precoce levantaram questionamentos sobre possíveis riscos à saúde.

Autoridades chegaram a investigar o caso e especialistas alertaram sobre sinais de sobrecarga física. Sempre acompanhado do pai e do irmão, Giuliano continuou treinando por longos anos, mas agora em um ritmo cada vez mais moderado.

Hoje em 2025, aos 21 anos, Giuliano vive na Itália e decidiu deixar o fisiculturismo para trás. Mas isso não significa que tenha se afastado dos esportes. Pelo contrário: ele encontrou no boxe uma nova paixão.

Nas redes sociais, especialmente em seu perfil no TikTok, compartilha sua rotina de treinos, lutas em clubes locais e bastidores do novo estilo de vida. Embora ainda receba críticas, prefere responder com humor e mostra que mesmo sem os holofotes mantém a disciplina que o acompanhou desde a infância.

A jornada de Giuliano Stroe revela agora um retrato atualizado de amadurecimento. De alguém que cresceu diante das câmeras, mas agora busca se afirmar longe dos rótulos, não mais como prodígio, mas como atleta por escolha própria.

Confira a atual rotina dele hoje em dia:

