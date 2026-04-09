Luana Piovani diz ter pânico de casamento e que aconselha amigas a não subirem ao altar

Sobre a relação com o surfista Pedro Scooby, Luana cita uma ação judicial que corre para aumentar o valor da pensão

Folhapress - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Luana Piovani, 49, tem trauma de casamento. Foi isso o que ela contou em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, de O Globo. Segundo a atriz, a instituição está falida.

“Tenho pânico dessa palavra. Totalmente traumatizada. As pessoas vão casar e eu falo: ‘Não casa!’. Vejo na rua e penso: ‘Quem vai avisar a noiva?’ Sou completamente contra”, disse ela, que já foi casada com Pedro Scooby, com quem teve três filhos.

“Ok, tem meia dúzia de homem bacana entendendo que é ‘fifty fifty’. Mas é muito difícil uma mulher que virou mãe ou mesmo que não tenha filhos, mas é casada, que se prioriza. Quando temos uma família, a gente prioriza o conjOs homens, não, eles se priorizamorizam”, disse.

Sobre a relação com o surfista, Luana cita uma ação judicial que corre para aumentar o valor da pensão. Segundo ela, Scooby poderia dar mais do que dá atualmente. Com ele, teve Dom, 14, e os gêmeos Bem e Liz, 10.

“É para dar uma nota? Acho que seis e meio, porque passa de ano. Estou na Justiça ainda, porque ele me dá três mariolas e eu quero metade do pacote de mariola. Inclusive, não vejo a hora de a gente começar a receber para criar filho.”

Na entrevista, Luana ainda falou sobre sexo e que não precisa mais de ninguém para lhe dar tesão. “No sexo, o que menos estou procurando é o meu orgasmo. Não preciso de ninguém para gozar. Ninguém me faz chegar lá como eu. Nunca marquei, mas deve ser coisa de dois minutos. Com mão, vibrador… Já são muitos anos, a gente já está com a prática organizada.”

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