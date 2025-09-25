Dudu Camargo expulso de A Fazenda? Record se pronuncia

Apresentador foi acusado de maus-tratos a um bezerro durante tarefa e público pede saída imediata do reality

Ruan Monyel - 25 de setembro de 2025

A permanência de Dudu Camargo em A Fazenda 17 virou alvo de debate nas redes sociais nesta quinta-feira (25).

O ex-apresentador do Primeiro Impacto foi flagrado puxando um bezerro com força durante uma das atividades do reality e passou a ser acusado de maus-tratos pelos internautas.

A cena gerou revolta imediata e levou fãs do programa a pedirem a expulsão do peão.

“O Dudu Camargo enforcando o bezerro. É óbvio que não pode sair puxando assim. Tem que ser expulso para dar exemplo”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter).

Outro internauta afirmou: “Ele puxou três vezes o bezerro pela orelha. Ele tá maluco!?”.

Merece ou não a expulsão? Leo Dias analisa o trato de Dudu Camargo com bezerro “A Fazenda 17”, reality rural da Record, continua esquentando as redes com episódios polêmicos em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Enquanto um bezerro mamava leite de uma vaca, Dudu… pic.twitter.com/9Xbwq7ydVK — LeoDias 🍿 (@euleodias) September 25, 2025

Procurada pelo portal Leo Dias, a Record informou que está avaliando o episódio e deve se manifestar oficialmente em breve.

Até o momento, Dudu continua confinado no jogo, mas a pressão do público aumenta para que a emissora tome providências.

