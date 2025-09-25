Dudu Camargo expulso de A Fazenda? Record se pronuncia

Apresentador foi acusado de maus-tratos a um bezerro durante tarefa e público pede saída imediata do reality

A permanência de Dudu Camargo em A Fazenda 17 virou alvo de debate nas redes sociais nesta quinta-feira (25).

O ex-apresentador do Primeiro Impacto foi flagrado puxando um bezerro com força durante uma das atividades do reality e passou a ser acusado de maus-tratos pelos internautas.

A cena gerou revolta imediata e levou fãs do programa a pedirem a expulsão do peão.

“O Dudu Camargo enforcando o bezerro. É óbvio que não pode sair puxando assim. Tem que ser expulso para dar exemplo”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter).

Outro internauta afirmou: “Ele puxou três vezes o bezerro pela orelha. Ele tá maluco!?”.

Procurada pelo portal Leo Dias, a Record informou que está avaliando o episódio e deve se manifestar oficialmente em breve.

Até o momento, Dudu continua confinado no jogo, mas a pressão do público aumenta para que a emissora tome providências.

