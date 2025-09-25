Novo cartão do SUS entra em vigor e traz mudança importante para todos os brasileiros
A novidade já está em vigor e vai impactar diretamente tanto os pacientes quanto os profissionais que atuam na rede pública
O SUS acaba de passar por uma mudança que promete transformar o atendimento de milhões de brasileiros.
Com o lançamento do novo Cartão Nacional de Saúde, agora identificado pelo CPF, o sistema busca oferecer mais praticidade, segurança e agilidade.
O novo cartão do SUS traz uma alteração simples, mas fundamental: o CPF passa a ser o único número identificador do paciente.
Isso significa que todos os dados de saúde de cada cidadão ficam unificados em um só registro.
Assim, falhas no histórico, duplicidade de informações e dificuldades para dar continuidade ao atendimento tendem a ser eliminadas.
Disponível também em versão digital
Outra novidade é que o cartão não ficará restrito ao modelo físico. Ele já sai com nome e CPF do paciente e estará disponível também no aplicativo Meu SUS Digital.
Com isso, o cidadão poderá acessar facilmente seu histórico de saúde em qualquer lugar, sem depender de documentos impressos.
Ninguém fica sem atendimento
Mesmo com a exigência do CPF, o SUS garante que ninguém será deixado de fora.
Povos indígenas, comunidades ribeirinhas, pessoas em situação de rua e até estrangeiros poderão ter cadastro simplificado.
Em casos de emergência, o atendimento continua imediato, com o registro sendo feito depois no sistema.
Benefícios para os profissionais de saúde
A mudança traz ganhos também para quem trabalha no SUS. O CPF será o identificador principal, mas o número antigo do cartão continua válido como secundário.
Isso vai eliminar cadastros duplicados e facilitar o acesso rápido ao histórico dos pacientes em qualquer unidade do país.
Integração com outras bases de dados
Além da praticidade, o novo modelo fortalece a transformação digital do sistema público.
O objetivo é integrar o SUS com outras bases do governo federal, como IBGE e CadÚnico, dentro da Estratégia Nacional de Governo Digital.
Desde julho, mais de 54 milhões de cadastros inconsistentes já foram inativados.
A meta é chegar a abril de 2026 com 229 milhões de registros ativos e vinculados ao CPF, número equivalente à base da Receita Federal.
