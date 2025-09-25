Novo cartão do SUS entra em vigor e traz mudança importante para todos os brasileiros

A novidade já está em vigor e vai impactar diretamente tanto os pacientes quanto os profissionais que atuam na rede pública

Pedro Ribeiro - 25 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O SUS acaba de passar por uma mudança que promete transformar o atendimento de milhões de brasileiros.

Com o lançamento do novo Cartão Nacional de Saúde, agora identificado pelo CPF, o sistema busca oferecer mais praticidade, segurança e agilidade.

A novidade já está em vigor e vai impactar diretamente tanto os usuários quanto os profissionais que atuam na rede pública.

O novo cartão do SUS traz uma alteração simples, mas fundamental: o CPF passa a ser o único número identificador do paciente.

Isso significa que todos os dados de saúde de cada cidadão ficam unificados em um só registro.

Assim, falhas no histórico, duplicidade de informações e dificuldades para dar continuidade ao atendimento tendem a ser eliminadas.

Disponível também em versão digital

Outra novidade é que o cartão não ficará restrito ao modelo físico. Ele já sai com nome e CPF do paciente e estará disponível também no aplicativo Meu SUS Digital.

Com isso, o cidadão poderá acessar facilmente seu histórico de saúde em qualquer lugar, sem depender de documentos impressos.

Ninguém fica sem atendimento

Mesmo com a exigência do CPF, o SUS garante que ninguém será deixado de fora.

Povos indígenas, comunidades ribeirinhas, pessoas em situação de rua e até estrangeiros poderão ter cadastro simplificado.

Em casos de emergência, o atendimento continua imediato, com o registro sendo feito depois no sistema.

Benefícios para os profissionais de saúde

A mudança traz ganhos também para quem trabalha no SUS. O CPF será o identificador principal, mas o número antigo do cartão continua válido como secundário.

Isso vai eliminar cadastros duplicados e facilitar o acesso rápido ao histórico dos pacientes em qualquer unidade do país.

Integração com outras bases de dados

Além da praticidade, o novo modelo fortalece a transformação digital do sistema público.

O objetivo é integrar o SUS com outras bases do governo federal, como IBGE e CadÚnico, dentro da Estratégia Nacional de Governo Digital.

Desde julho, mais de 54 milhões de cadastros inconsistentes já foram inativados.

A meta é chegar a abril de 2026 com 229 milhões de registros ativos e vinculados ao CPF, número equivalente à base da Receita Federal.

