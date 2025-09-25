Skatista Sandro Dias, o Mineirinho, desafia a gravidade e bate recorde mundial. Veja!

Hexacampeão mundial encarou megarrampa de 70 metros instalada em prédio de Porto Alegre e fez história no esporte

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, escreveu mais um capítulo histórico em sua carreira nesta quinta-feira (25).

Aos 50 anos, o hexacampeão mundial encarou uma megarrampa inédita de 70 metros de altura, montada na fachada de um prédio em Porto Alegre (RS), e quebrou o recorde mundial ao descer a estrutura.

O feito aconteceu no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Primeiro, Mineirinho desceu de uma altura de 65 metros, estabelecendo a marca.

Minutos depois, voltou à rampa para se lançar do ponto mais alto possível, superando seu próprio recorde no mesmo dia.

A iniciativa foi da Red Bull, que batizou o desafio de “Building Drop”. A estrutura total tem 79 metros, mas estudos apontaram que partir do topo absoluto seria inviável.

Para garantir a segurança do skatista, foi instalada uma “cerca de ar” no final da descida — semelhante à tecnologia usada em pistas da Moto GP.

O salto de Sandro Dias não só confirmou sua habilidade técnica e ousadia, como também consolidou seu nome na história mundial do skate, provando que a idade não é limite quando se trata de paixão e coragem.