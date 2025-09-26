Caoa Chery escolhe Anápolis para produzir primeira picape da marca, a partir de 2025

Davi Galvão - 26 de setembro de 2025

Picape Himla já é vendida no Uruguai em três modelos diferentes. (Foto: Divulgação)

A Caoa Chery anunciou que vai produzir a primeira picape da marca no Brasil. O modelo, batizado de Himla, será fabricado em Anápolis, com início de produção previsto entre o fim de 2025 e o começo de 2026.

A novidade chega para disputar espaço no segmento de picapes médias, concorrendo diretamente com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

A informação foi divulgada pelo UOL Carros, após entrevista com o presidente do Grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, que revelou os primeiros detalhes do projeto.

Atualmente vendida no Uruguai em três versões, a Himla utiliza motor 2.3 turbodiesel de 161 cv, câmbio manual de seis marchas ou automático de oito velocidades, e opções de tração 4×2 ou 4×4.

Os preços variam de R$ 170 mil a R$ 204 mil, quando convertidos para o real.

Para o mercado brasileiro, já estão confirmadas as versões a diesel e híbrida plug-in (PHEV). Ainda sem dados técnicos oficiais, a configuração eletrificada pode chegar a 317 cv e 56,6 kgfm, combinando motor 1.5 turbo com propulsor elétrico.

Com 5,83 m de comprimento, 1,92 m de largura, 1,89 m de altura e 3,23 m de entre-eixos, a Himla segue o padrão de picapes médias, construída sobre chassi de longarina. Além de rivais tradicionais, como Hilux, Ranger, S10, Frontier e Amarok, terá no segmento de eletrificação concorrentes como a BYD Shark.

Entre os itens já confirmados em mercados vizinhos estão sete airbags, freios a disco nas quatro rodas, ar-condicionado digital de duas zonas, câmera de ré, sensor de estacionamento, piloto automático, chave presencial e central multimídia de 10,3”. Nas versões mais completas, a picape conta com painel digital de 12,3”, câmera 360°, carregador por indução e multimídia de 15,6”.

