Caoa Chery escolhe Anápolis para produzir primeira picape da marca, a partir de 2025

Novidade chega para disputar espaço no segmento de picapes médias, concorrendo diretamente com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10

Davi Galvão Davi Galvão -
Picape Himla já é vendida no Uruguai em três modelos diferentes. (Foto: Divulgação)
A Caoa Chery anunciou que vai produzir a primeira picape da marca no Brasil. O modelo, batizado de Himla, será fabricado em Anápolis, com início de produção previsto entre o fim de 2025 e o começo de 2026.

A novidade chega para disputar espaço no segmento de picapes médias, concorrendo diretamente com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

A informação foi divulgada pelo UOL Carros, após entrevista com o presidente do Grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, que revelou os primeiros detalhes do projeto.

Atualmente vendida no Uruguai em três versões, a Himla utiliza motor 2.3 turbodiesel de 161 cv, câmbio manual de seis marchas ou automático de oito velocidades, e opções de tração 4×2 ou 4×4.

Os preços variam de R$ 170 mil a R$ 204 mil, quando convertidos para o real.

Para o mercado brasileiro, já estão confirmadas as versões a diesel e híbrida plug-in (PHEV). Ainda sem dados técnicos oficiais, a configuração eletrificada pode chegar a 317 cv e 56,6 kgfm, combinando motor 1.5 turbo com propulsor elétrico.

Com 5,83 m de comprimento, 1,92 m de largura, 1,89 m de altura e 3,23 m de entre-eixos, a Himla segue o padrão de picapes médias, construída sobre chassi de longarina. Além de rivais tradicionais, como Hilux, Ranger, S10, Frontier e Amarok, terá no segmento de eletrificação concorrentes como a BYD Shark.

Entre os itens já confirmados em mercados vizinhos estão sete airbags, freios a disco nas quatro rodas, ar-condicionado digital de duas zonas, câmera de ré, sensor de estacionamento, piloto automático, chave presencial e central multimídia de 10,3”. Nas versões mais completas, a picape conta com painel digital de 12,3”, câmera 360°, carregador por indução e multimídia de 15,6”.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

