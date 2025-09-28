Ação rápida de bombeiro salva criança em Anápolis que colocou no pescoço algo que não devia

Pai da menor entrou com o carro de forma desesperada na sede do Samu para pedir socorro

Ação rápida de bombeiro salva criança em Anápolis que colocou no pescoço algo que não devia
Bombeiro militar indicou local onde salvou a criança. (Foto: Arquivo Pessoal)

Foi na noite deste sábado (27), por volta das 20h30, que o pai de uma criança, de aproximadamente três anos, entrou com o carro de forma desesperada na sede do Serviço Móvel de Atendimento (Samu) de Anápolis, com a menor sendo enforcada por um “enforca-gato”.

No momento, o bombeiro Fernando Cruz, que atua como condutor socorrista do Samu, viu aquilo e uma ação rápida do terceiro sargento com o uso de um canivete salvou a vida da pequena.

Ao Portal 6, o militar disse que tudo aconteceu quando ele se preparava para sair para outra ocorrência. “Entrou um carro rápido e esse pai já desceu do carro, veio e bateu na janela da viatura pedindo um socorro”, iniciou.

Em seguida, o pai voltou ao carro e retirou de lá a criança com o objeto em volta do pescoço, a ponto de perder a consciência. “Percebi que a criança já tava um pouco desfalecida, começando a ficar roxa”, narrou Fernando.

Foi aí que ele bateu a mão na cintura e pegou um canivete e realizando a manobra para cortar o enforca-gato que pressionava a garotinha.

“Inclinei a cabeça dela para frente, até o queixo encostar no peito e fiz o corte do objeto na região da nuca”, detalhou o bombeiro.

O socorrista chegou a se ferir, se cortando com o utensílio depois de salvar a criança. ‘Graças a Deus a criança ficou bem. O pai ficou bem emocionado, chorou aqui no pátio para a nossa equipe, agradeceu bastante”, contou.

Militar exibiu o canivete usado e o dedo que foi ferido durante o atendimento. (Foto: Arquivo pessoal)

Passado o susto, o terceiro sargento disse que o pai contou que a menina colocou no pescoço o enforca-gato brincando e tentando retirar aquilo da menina, acabou fechando ainda mais o item que é de material acrílico, a ponto de enforcá-la.

Questionado sobre o que pensou ao tomar a atitude, disse que lembrar que carregava consigo o canivete foi a salvação. “Foi o que o que veio na cabeça na hora e graças a Deus serviu”, comemorou.

O militar disse que embora não seja um protocolo da corporação carregar o instrumento, ele disse tem o objeto como “item da farda”. “Facilitar ali na hora de um resgate mais rápido”, explicou, citando o corte de um cinto de segurança como exemplo.

Com a criança sendo salva, Fernando disse que ninguém lembrou de tirar uma foto para celebrar o salvamento, mas comemorou ter o canivete consigo. “Permitiu que desse essa resposta rápida”, finalizou.

