Anápolis receberá Feira do Empreendedor com entradas gratuitas; veja todos os detalhes

Evento terá consultorias em finanças e marketing, oficinas práticas, rodadas de negócios e palestras com especialistas renomados

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2025

Evento acontece no Ginásio da UniEVANGÉLICA. (Foto: Divulgação/Sebrae)

Uma ação especial do Sebrae Goiás desembarca em Anápolis entre os dias 07 e 09 de outubro, visando promover pequenos e médios negócios da cidade e dos municípios da região. A Feira do Empreendedor terá entrada gratuita.

A abertura oficial acontece no dia 07 de outubro, às 19h30, no Ginásio da UniEVANGÉLICA, mesmo espaço que receberá os dois dias de programação.

Realizada pelo Sebrae Goiás, a feira conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), da UniEVANGÉLICA e da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura.

De acordo com a entidade do terceiro setor, a programação foi desenhada para atender tanto quem já tem um negócio quanto aqueles que estão começando.

Para tal, consultorias em finanças e marketing, oficinas práticas, rodadas de negócios e palestras com especialistas renomados estão na agenda.

“O público poderá acessar informações estratégicas para melhorar a gestão, impulsionar vendas e adotar práticas inovadoras que ajudam a enfrentar os desafios do mercado”, divulgou o Sebrae.

Atividades acessórias

Além das consultorias e oficinas, a feira abrirá espaço para manifestações culturais e negócios inovadores.

Entre os destaques estão o 2º Salão dos Empreendedores de Anápolis; Feira de Exposição Sanarte – Feira de Artesanato e a Feira Moda em Movimento – Edição Brechós; com a valorização de empresas e iniciativas da cidade.

O órgão também informou que haverá praças dedicadas à gastronomia, espaço da ACIA e estandes do Sebrae. O evento terá painéis, apresentações e palestras que prometem inspirar e orientar o público.

