Anápolis terá workshop gratuito de capacitação e inscritos podem concorrer a emprego na Ambev

Evento será gratuito mas inscrições devem ser feitas previamente

Davi Galvão - 30 de setembro de 2025

Fábrica da Ambev, em Anápolis (Foto: Divulgação)

Será realizado em Anápolis, nesta sexta-feira (03) o Workshop de Manutenção Autônoma, promovido no Centro de Formação Profissional (CENFOR), onde jovens poderão ser selecionados para saírem de lá já empregados pela Ambev.

O evento é gratuito e contará com programação ao longo de todo o dia, porém as inscrições devem ser feitas previamente através do (62) 98469-9686.

A abertura está marcada para as 8h, com apresentação institucional. Em seguida, haverá palestras, dicas práticas e relatos sobre a rotina no setor de manutenção.

Após uma pausa, os participantes passarão por um treinamento específico na área.

O encerramento da programação será às 17h, com entrevistas de emprego para os interessados em ingressar no mercado, que podem sair de lá com um acordo já firmado com a Ambev.

A proposta é aproximar os candidatos das vagas disponíveis, unindo capacitação e seleção em um mesmo espaço.

A manutenção autônoma é realizada por operadores de máquinas responsáveis por tarefas como inspeção, limpeza e lubrificação dos equipamentos que mantêm a indústria em funcionamento diário.

