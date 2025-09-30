Estudante flagra momento que janela de ônibus da UFG despenca durante viagem

Em entrevista ao Portal 6, autora das imagens relatou que veículo passou por outros perrengues ao longo de percurso

Samuel Leão - 30 de setembro de 2025

Ônibus da UFG que levava os alunos para viagem a campo acabou estragando no terceiro dia. (Foto: @llarissa.ag)

Durante uma viagem com o ônibus da Universidade Federal de Goiás (UFG), a estudante de ciências ambientais, Larissa Andrade, de 25 anos, acabou flagrando o exato momento que uma janela do veículo despenca enquanto fazia uma vídeo-selfie. O registro foi publicado no último sábado (27), viralizou e já alcança mais de 240 mil visualizações.

As cenas começam tranquilas, com a jovem apenas posando para a câmera e mostrando as amigas, até o veículo começa a trepidar e um grito interrompe a calmaria.

Logo em seguida, o vidro da janela que estava ao lado dela cai na pista de terra, aparentemente sem sequer quebrar. Outro ângulo de filmagem, mostrando o ônibus por fora, encerra o vídeo.

Nos comentários, muitos se divertiram com o ocorrido, e um internauta comentou: “ônibus da UFG sempre entregando muita adrenalina”, enquanto outro já elogiou a qualidade do vidro:”o ônibus pode ser ruim, mas o vidro é excelente! Despencou e continua inteiro”.

Por dentro da “aventura”

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, Larissa detalhou como tudo aconteceu e ainda revelou que, depois daquela cena, o ônibus teve também um defeito nos freios e então os “deixou na mão”.

“Era uma viagem a campo da matéria de Hidrogeologia. Tudo estava indo bem, o ônibus era meio velho, a gente já havia reparado nisso, mas tudo normal. No segundo dia de campo a gente estava passando por uma estrada de chão, com muitas dobrinhas, ou seja, o ônibus tremia muito, e nisso a janela começou a cair, mas uma colega conseguiu segurar”, contou.

O acidente aparentava ter sido evitado e, na sequência, um professor desceu e, com a ajuda do motorista, colocou a janela de volta no lugar. No entanto, o “desastre inofensivo” havia apenas sido adiado.

“Seguimos pelo caminho, daí peguei meu celular para registrar que estávamos indo a campo e, do nada, a janela cai de vez. Rimos muito, o professor e o motorista desceram novamente para colocar ela no lugar e ela ficou, mas também não podíamos nem abrir e nem fechar”, complementou.

Apesar de ter sido o registro que viralizou da viagem, na realidade a situação escalou ainda mais nos dias seguintes, chegando ao ponto de, como a própria Larissa expressou, o ‘microônibus ir de base’, expressão do mundo dos games usada para sinalizar quando algo estraga ou deixa de funcionar.

“No terceiro dia da viagem estávamos voltando para Goiânia, e quando passávamos pela saída de Iporá o freio estragou, começou a sair muita fumaça e tivemos que descer. Ou seja, o microônibus foi de base”, expressou.

Apesar do transtorno, a universitária ainda contou que uma van, que levava outra turma da UFG para uma viagem, os resgatou e deixou em uma conveniência em Iporá, onde esperaram cerca de 06h por um outro ônibus.

O que poderia ser um dia terrível para outras pessoas não foi estragado para ela, que finalizou contando que: “confesso que foi até divertido, agora temos história para contar”.

Posicionamento

O Portal 6 entrou em contato com a UFG, para se posicionar a respeito das condições relatadas a respeito do micro-ônibus.

Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.