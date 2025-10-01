Alerta aos motoristas: essa prática comum pode resultar em multa mesmo com farol verde
Entenda como uma atitude aparentemente inofensiva pode pesar no seu bolso e gerar pontos na CNH.
Muita gente acha que só corre risco de levar multa quando passa no farol vermelho, avança em alta velocidade ou faz uma ultrapassagem proibida.
Mas a verdade é que existem infrações escondidas no dia a dia do trânsito, que muitos motoristas cometem sem perceber.
O detalhe é que, além de serem perigosas, elas podem ser registradas pelos agentes de trânsito e resultar em prejuízos sérios.\
Uma dessas situações acontece justamente em um momento em que o motorista se sente mais seguro: quando o semáforo está verde.
É natural acreditar que, com a passagem liberada, não existe nenhuma irregularidade possível. Porém, uma atitude bastante comum e que muita gente considera até normal pode gerar multa, pontos na CNH e dor de cabeça.
Muitos condutores acabam reproduzindo esse hábito sem pensar duas vezes, principalmente em horários de pico.
A pressa, o fluxo intenso e a ansiedade de atravessar o cruzamento acabam fazendo com que o motorista se esqueça de um detalhe importante previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
E qual é essa prática? Parar no meio do cruzamento, mesmo com o sinal verde.
Segundo o CTB, é proibido ocupar o cruzamento de forma que impeça a passagem de outros veículos, pedestres ou que atrapalhe a fluidez do tráfego.
Isso significa que, se o trânsito estiver parado à frente e você avançar mesmo assim, bloqueando a via transversal, já pode ser multado ainda que o farol estivesse aberto no momento da manobra.
A infração é considerada grave, gera multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Além disso, a prática contribui para engarrafamentos, aumenta o risco de acidentes e prejudica toda a organização do trânsito.
Veja o que diz um guarda de trânsito sobre o assunto:
Portanto, a orientação é simples: mesmo com o sinal verde, só avance se houver espaço suficiente para atravessar o cruzamento por completo.
Essa atenção evita prejuízos, melhora a fluidez e ainda garante mais segurança para todos.