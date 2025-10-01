Alerta aos motoristas: essa prática comum pode resultar em multa mesmo com farol verde

Entenda como uma atitude aparentemente inofensiva pode pesar no seu bolso e gerar pontos na CNH.

Magno Oliver - 01 de outubro de 2025

Farol verde para passagem dos veículos (Foto: Gabriela Gonçalves/Prefeitura de São Caetano do Sul)

Muita gente acha que só corre risco de levar multa quando passa no farol vermelho, avança em alta velocidade ou faz uma ultrapassagem proibida.

Mas a verdade é que existem infrações escondidas no dia a dia do trânsito, que muitos motoristas cometem sem perceber.

O detalhe é que, além de serem perigosas, elas podem ser registradas pelos agentes de trânsito e resultar em prejuízos sérios.\

Uma dessas situações acontece justamente em um momento em que o motorista se sente mais seguro: quando o semáforo está verde.

É natural acreditar que, com a passagem liberada, não existe nenhuma irregularidade possível. Porém, uma atitude bastante comum e que muita gente considera até normal pode gerar multa, pontos na CNH e dor de cabeça.

Muitos condutores acabam reproduzindo esse hábito sem pensar duas vezes, principalmente em horários de pico.

A pressa, o fluxo intenso e a ansiedade de atravessar o cruzamento acabam fazendo com que o motorista se esqueça de um detalhe importante previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

E qual é essa prática? Parar no meio do cruzamento, mesmo com o sinal verde.

Segundo o CTB, é proibido ocupar o cruzamento de forma que impeça a passagem de outros veículos, pedestres ou que atrapalhe a fluidez do tráfego.

Isso significa que, se o trânsito estiver parado à frente e você avançar mesmo assim, bloqueando a via transversal, já pode ser multado ainda que o farol estivesse aberto no momento da manobra.

A infração é considerada grave, gera multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Além disso, a prática contribui para engarrafamentos, aumenta o risco de acidentes e prejudica toda a organização do trânsito.

Veja o que diz um guarda de trânsito sobre o assunto:

Portanto, a orientação é simples: mesmo com o sinal verde, só avance se houver espaço suficiente para atravessar o cruzamento por completo.

Essa atenção evita prejuízos, melhora a fluidez e ainda garante mais segurança para todos.