Lollapalooza 2026: confira as atrações de cada dia do evento

Festival acontece de 20 a 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ruan Monyel - 01 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quarta-feira (1º) a divisão do line-up por dias para a edição de 2026.

O festival, marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, terá como principais atrações nomes que vão do pop ao rap e ao rock alternativo.

Na sexta-feira, a abertura fica por conta de Sabrina Carpenter, a rapper Doechii e a banda Deftones.

O sábado terá Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi como destaques. Já o domingo encerra o evento com shows de Tyler, The Creator, Lorde e Turnstile.

Outros artistas confirmados ao longo dos três dias incluem Interpol, Addison Rae, Marina, TV Girl, Katseye e Peggy Gou, além de diversas atrações em ascensão no cenário internacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)

Os ingressos já estão à venda pelo site da Ticketmaster Brasil nas modalidades Lolla Day (para um dia) e Lolla Pass (para os três dias).

Patrocinado pelo Bradesco, o festival oferece desconto de 15% e parcelamento em até dez vezes sem juros para clientes da bandeira.

As categorias disponíveis são Pista, Comfort e Lounge — cada uma com benefícios específicos, que vão de áreas exclusivas a open bar, food premium e transporte.