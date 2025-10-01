Motociclista morre após colidir contra caminhão estacionado, em Nerópolis

Imagens registradas mostram atuação do Corpo de Bombeiros, que permanece no endereço

Gabriella Pinheiro - 01 de outubro de 2025

Imagem mostra Corpo de Bombeiros atuando no local. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (1º) resultou na morte de um motociclista, de 19 anos. A situação aconteceu na rua Benedito Bertoudo Alves, em Nerópolis.

Informações apuradas pelo Portal 6 indicam que tudo ocorreu quando, por motivos ainda desconhecidos, o motociclista colidiu contra um caminhão, que estava estacionado.

Cenas registradas por populares mostram uma intensa movimentação no local e equipes do Corpo de Bombeiros atuando no endereço, enquanto a vítima fatal permanece no chão.

Ainda é possível ver a parte dianteira do caminhão danificada e alguns destroços espalhados pela via.

Mais informações serão divulgadas em breve.

