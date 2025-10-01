Motociclista morre após colidir contra caminhão estacionado, em Nerópolis
Imagens registradas mostram atuação do Corpo de Bombeiros, que permanece no endereço
Um grave acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (1º) resultou na morte de um motociclista, de 19 anos. A situação aconteceu na rua Benedito Bertoudo Alves, em Nerópolis.
Informações apuradas pelo Portal 6 indicam que tudo ocorreu quando, por motivos ainda desconhecidos, o motociclista colidiu contra um caminhão, que estava estacionado.
Cenas registradas por populares mostram uma intensa movimentação no local e equipes do Corpo de Bombeiros atuando no endereço, enquanto a vítima fatal permanece no chão.
Ainda é possível ver a parte dianteira do caminhão danificada e alguns destroços espalhados pela via.
Mais informações serão divulgadas em breve.
