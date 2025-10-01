Motociclista morre após colidir contra caminhão estacionado, em Nerópolis

Imagens registradas mostram atuação do Corpo de Bombeiros, que permanece no endereço

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Motociclista morre após colidir contra caminhão estacionado, em Nerópolis
Imagem mostra Corpo de Bombeiros atuando no local. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (1º) resultou na morte de um motociclista, de 19 anos. A situação aconteceu na rua Benedito Bertoudo Alves, em Nerópolis.

Informações apuradas pelo Portal 6 indicam que tudo ocorreu quando, por motivos ainda desconhecidos, o motociclista colidiu contra um caminhão, que estava estacionado.

Cenas registradas por populares mostram uma intensa movimentação no local e equipes do Corpo de Bombeiros atuando no endereço, enquanto a vítima fatal permanece no chão.

Leia também

Ainda é possível ver a parte dianteira do caminhão danificada e alguns destroços espalhados pela via.

Mais informações serão divulgadas em breve.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias