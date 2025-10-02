Final de semana em Anápolis terá segurança reforçada da Polícia Militar

Segunda fase da Operação Impacto envolve ações de fiscalização, bloqueio, patrulhamento e monitoramento estratégico em zonas consideradas críticas

Natália Sezil - 02 de outubro de 2025

Operação Impacto deflagra segunda fase em Anápolis. (Foto: Diário da Redação)

O 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) deflagrou, na tarde desta quinta-feira (02), a segunda fase da Operação Impacto. A mobilização inclui diferentes forças de segurança e reforça o policiamento ostensivo em Anápolis.

A operação envolve ações de fiscalização, bloqueio, patrulhamento e monitoramento estratégico em zonas consideradas críticas.

O tenente-coronel Da Silva, sub comandante do 3º CRPM, detalhou à 105.7 FM como serão as ações.

Ele explicou que a ação direcionada busca implementar as diretrizes do coronel Rogério, que assumiu o comando da PM em Anápolis no final de julho.

Justamente nessa época, foi deflagrada a primeira fase da Impacto. O objetivo era conter a escalada de violência, concentrando as ações onde os crimes estavam mais frequentes, seguindo registros da própria corporação.

“É justamente essa operação que vem garantindo uma maior segurança, principalmente aos finais de semana. Não só essa ação especificamente, mas demais ações planejadas pelo 3º Comando Regional”, destacou.

A mobilização recebe reforço do Comando das Missões Especiais nesta sexta-feira (03), com viaturas do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), ações por terra e por ar, uso de helicópteros, viatura de Choque e Batalhão de Cães.

