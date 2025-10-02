Nova lei do IPVA é aprovada e começa a valer em 2026, aliviando o bolso dos motoristas

Mudança promete transformar o pagamento do imposto e já anima milhões de motoristas

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Foto: Gabriel Rosa/A rquivo AEN)

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sempre foi motivo de reclamação no início de cada ano.

O valor elevado e o impacto direto no orçamento familiar transformaram o tributo em um dos mais criticados pelos brasileiros. Mas, a partir de 2026, uma novidade histórica promete aliviar esse peso.

Os deputados aprovaram recentemente uma lei que reduz drasticamente a alíquota do IPVA, derrubando o índice que vigora hoje.

A medida marca um avanço na política tributária e transforma o estado responsável pela iniciativa em referência nacional em gestão fiscal e planejamento econômico.

A medida, que entra em vigor no próximo ano, reduz a cobrança de 3,5% para apenas 1,9% do valor venal dos veículos.

Mudança histórica começa em 2026

Para os motoristas, isso significa economia real: um carro avaliado em R$ 50 mil, por exemplo, terá o imposto reduzido de R$ 1.750 para R$ 950.

Essa conquista foi possível graças a uma administração que acumulou superávits, eliminou dívidas e reorganizou os gastos públicos, criando espaço para aliviar a carga tributária sem comprometer investimentos essenciais.

O resultado é simples: mais dinheiro no bolso do contribuinte e um modelo que pode inspirar outros estados brasileiros.

Paraná sai na frente

O pioneirismo, no entanto, parte do Paraná, que será o primeiro estado do país a aplicar essa redução expressiva no IPVA.

A nova alíquota de 1,9% começa a valer em 2026 e coloca o estado como referência nacional em justiça tributária e responsabilidade fiscal.

Municípios não serão prejudicados

Segundo o governo, a medida não vai prejudicar as finanças municipais.

Isso porque as transferências de recursos do imposto para as prefeituras estão asseguradas e vêm crescendo nos últimos anos, garantindo a manutenção dos serviços básicos e investimentos em infraestrutura.

Com a combinação de superávits, controle de gastos e gestão eficiente, o Paraná conseguiu abrir espaço para uma política inovadora: reduzir a carga tributária sem sacrificar a arrecadação que sustenta os municípios.

O movimento reforça o compromisso do estado com os contribuintes e aumenta a pressão para que outras unidades da federação sigam o mesmo caminho.

