Para além das águas termais, conheça o lago em Caldas Novas perfeito para os dias quentes
Além do vapor das termas, um espelho d’água que vira destino para quem quer refresco
No calor escaldante que marca grande parte dos dias em Goiás, Caldas Novas desponta mundialmente como o refúgio das águas quentes, mas não se engane: há muito mais além das termas.
A poucos quilômetros do centro, jaz um lago que mistura recreação, paisagens naturais e lembranças da engenharia hidrelétrica: é o Lago de Corumbá.
Caldas Novas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tinha em 2022 uma população de 98.622 habitantes e densidade de 61,31 hab/km².
Conforme a Goiás Turismo, o município recebe cerca de 4 milhões de turistas por ano e uma fatia desse fluxo está disposta a ir além das piscinas termais.
O Lago de Corumbá é um lago artificial formado pelo represamento do rio Corumbá, fruto do empreendimento da Usina Hidrelétrica Corumbá I.
Ele começou a se encher em 1996 e fica a cerca de 7 a 10 km do centro da cidade. A área da represa é de aproximadamente 65 km², com trechos que alcançam profundidade de até 90 metros no entorno da barragem.
Mas o que fazer nesse lago que foge do circuito térmico convencional? Para começar, esportes náuticos: jet-ski, caiaque, passeios de lancha ou catamarã circulam por suas águas calmas, levando os visitantes às margens onde surgem bares e estruturas de lazer, especialmente no Setor Lago Sul e no Clube Náutico local. Há ainda trilhas leves e mirantes que permitem observar a orla do lago e a vegetação remanescente do cerrado.
Para quem curte pesca, o lago também reserva espaço para a atividade: espécies como pacu e tucunaré são citadas por guias e websites de turismo local.
Alguns bares à beira d’água e píeres convidam ao descanso e à contemplação do pôr do sol refletido nas águas serenas.
Como diferencial, empreendimentos hoteleiros aproveitam a localização privilegiada: o Resort do Lago dispõe de mais de 600 apartamentos à beira do espelho d’água. Já o Praias do Lago Eco Resort oferece estrutura de lazer integrada às margens do Corumbá, com piscinas aquecidas e vista direta para o lago.
Entre imersões nas águas mornas, toboáguas e escorregas, os visitantes podem reservar um dia para descobrir o Lago de Corumbá, um crédito refrescante num roteiro já famoso pelas termas.
