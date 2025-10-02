Para além das águas termais, conheça o lago em Caldas Novas perfeito para os dias quentes

Além do vapor das termas, um espelho d’água que vira destino para quem quer refresco

Anna Júlia Steckelberg - 02 de outubro de 2025

Vista aérea de Caldas Novas. (Foto: Divulgação/Codego)

No calor escaldante que marca grande parte dos dias em Goiás, Caldas Novas desponta mundialmente como o refúgio das águas quentes, mas não se engane: há muito mais além das termas.

A poucos quilômetros do centro, jaz um lago que mistura recreação, paisagens naturais e lembranças da engenharia hidrelétrica: é o Lago de Corumbá.

Caldas Novas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tinha em 2022 uma população de 98.622 habitantes e densidade de 61,31 hab/km².

Conforme a Goiás Turismo, o município recebe cerca de 4 milhões de turistas por ano e uma fatia desse fluxo está disposta a ir além das piscinas termais.

O Lago de Corumbá é um lago artificial formado pelo represamento do rio Corumbá, fruto do empreendimento da Usina Hidrelétrica Corumbá I.

Ele começou a se encher em 1996 e fica a cerca de 7 a 10 km do centro da cidade. A área da represa é de aproximadamente 65 km², com trechos que alcançam profundidade de até 90 metros no entorno da barragem.

Mas o que fazer nesse lago que foge do circuito térmico convencional? Para começar, esportes náuticos: jet-ski, caiaque, passeios de lancha ou catamarã circulam por suas águas calmas, levando os visitantes às margens onde surgem bares e estruturas de lazer, especialmente no Setor Lago Sul e no Clube Náutico local. Há ainda trilhas leves e mirantes que permitem observar a orla do lago e a vegetação remanescente do cerrado.

Para quem curte pesca, o lago também reserva espaço para a atividade: espécies como pacu e tucunaré são citadas por guias e websites de turismo local.

Alguns bares à beira d’água e píeres convidam ao descanso e à contemplação do pôr do sol refletido nas águas serenas.

Como diferencial, empreendimentos hoteleiros aproveitam a localização privilegiada: o Resort do Lago dispõe de mais de 600 apartamentos à beira do espelho d’água. Já o Praias do Lago Eco Resort oferece estrutura de lazer integrada às margens do Corumbá, com piscinas aquecidas e vista direta para o lago.

Entre imersões nas águas mornas, toboáguas e escorregas, os visitantes podem reservar um dia para descobrir o Lago de Corumbá, um crédito refrescante num roteiro já famoso pelas termas.

