Mercado Livre entra na guerra com as grandes varejistas e lança loja para quem quer comprar em larga escala

A novidade promete mexer com o mercado e ampliar ainda mais a presença do gigante do comércio virtual

Pedro Ribeiro - 03 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Mercado Livre acaba de dar um passo ousado na disputa com as maiores varejistas do país.

No dia 22 de setembro, a empresa lançou o Mercado Livre Negócios, uma nova plataforma voltada para quem tem CNPJ e precisa comprar em grande volume ou de forma recorrente.

O Mercado Livre Negócios funciona como um marketplace exclusivo para pessoas jurídicas.

A proposta é simples: oferecer preços diferenciados, frete adaptado e condições que atendem quem movimenta o mercado no dia a dia, como empreendedores e empresas de diferentes portes.

A plataforma já nasce robusta, com mais de 1,3 milhão de produtos disponíveis em categorias diversas.

Vantagens para quem compra no atacado

Uma das principais novidades é a possibilidade de comprar com valores mais atrativos já a partir de uma unidade, desde que a compra seja feita por CNPJ.

Além disso, as condições de frete foram pensadas para facilitar o abastecimento de negócios que dependem de regularidade nas entregas.

Essa personalização mostra que o Mercado Livre está atento às necessidades de quem compra para revenda ou para uso corporativo.

Como o projeto foi estruturado

Segundo a empresa, o Mercado Livre Negócios começou a ser testado em outubro de 2024.

A fase piloto ajudou a entender os desafios desse público e permitiu ajustes antes da abertura oficial.

Agora, com a experiência acumulada, o marketplace chega ao mercado pronto para competir de igual para igual com gigantes do setor atacadista.

Impacto no setor de e-commerce

O lançamento reforça a estratégia do Mercado Livre de diversificar sua atuação e ganhar mais espaço entre empresas.

Ao oferecer condições exclusivas, o marketplace amplia seu alcance e se coloca como uma alternativa para pequenos lojistas, empreendedores individuais e até grandes companhias.

O movimento também pressiona as demais varejistas a repensarem suas estratégias para não perderem relevância.

O que esperar daqui para frente

Com a entrada no segmento corporativo, o Mercado Livre deixa claro que não pretende se limitar ao varejo tradicional.

O Mercado Livre Negócios pode se tornar uma ferramenta essencial para empresas que buscam praticidade, economia e variedade em suas compras.

Tudo indica que essa iniciativa é apenas o começo de uma disputa cada vez mais acirrada no mercado brasileiro.

