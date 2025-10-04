Professor da UEG fica surpreso com o presente que recebeu de aluno durante a aula

Vídeo voltou a circular nas redes sociais e arrancou risadas do docente e demais colegas de turma

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2025

Arthur Ferreira entregou o ‘Galindo’ durante uma aula. (Foto: Arquivo Pessoal)

Passado pouco mais de um ano, o episódio envolvendo um presente peculiar dado pelo estudante de Direito Arthur Ferreira, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), no campus de Aparecida de Goiânia, ao professor de Processo Civil, Frederico de Castro, ainda é relembrado por internautas e voltou a repercutir nas redes sociais.

No vídeo registrado em março de 2024, o aluno aparece com um garnizé da raça Nagasaki durante a aula e mostra o animal ao professor, dando-lhe de presente. O docente, porém, não conteve os risos.

A cena voltou a circular em grupos e perfis nas redes sociais, tornando-se novamente assunto entre os usuários. De acordo com Arthur, a ideia surgiu após retornar do sítio da família, em Porangatu, e trazer alguns garnizés para criar em casa, em Goiânia.

No entanto, as aves acabaram se reproduzindo e brigando entre si. Ao saber que o professor tinha um espaço livre em casa, ele decidiu unir o útil ao agradável.

“O professor Frederico é um grande mestre, um educador sem igual, por quem tenho um carinho e apreço imensos. O presente uniu o útil ao agradável: resolver as brigas no meu quintal e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem e oferecer um presente de gratidão a esse grande mestre”, explicou ele ao O Popular.

Segundo Arthur, a atitude virou assunto nos corredores da universidade — e até fora dela. Para ele, foi também uma forma de dar visibilidade à UEG.

“Meus colegas comentaram demais. Disseram que isso só se vê na UEG, que um garnizé não aparece na Federal, só na Estadual, que eu deveria postar no Instagram. O vídeo circulou em tudo quanto é grupo da universidade e foi parar em outros também. Foi o dia de fama do garnizé”, brincou.

VIRALIZOU 🎁 Professor da UEG fica surpreso com o presente que recebeu de aluno durante a aula Leia: https://t.co/XwO5Ae5eDT pic.twitter.com/IUeIwjnX07 — Portal 6 (@portal6noticias) October 4, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!