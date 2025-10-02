Professora da rede pública de Goiânia viraliza ao mostrar como celebrou vitória contra câncer

Camila Lima escolheu um jeito diferente para encerrar ciclo tribuloso da vida

Professora alugou a Carreta Furacão com tudo o que tinha direito. (Foto: Reprodução/Instagram)

O encerramento de ciclos precisa ser comemorado. Não apenas os ligados a histórias felizes, mas também aos momentos de tribulações. Assim deve ter pensado uma professora da rede municipal de Goiânia que viralizou ao celebrar a vitória contra o câncer.

Camila Lima chamou a atenção porque escolheu a Carreta Furacão como a cereja do bolo da festa. Ela alugou o veículo com tudo o que tinha direito: músicas bem “pra cima” em volume alto e os típicos performadores.

A professora encheu a carreta com amigos e familiares e desfilou celebrando o encerramento do tratamento da doença, por ter realizado uma última quimioterapia. Quem o grupo via na rua, os acenos eram mútuos.

O tour celebrativo com a Carreta Furacão foi postado no Instagram pessoal de Camila. Nas imagens de cima do veículo, todo mundo queria registrar a celebração. A rede social também foi usada por seguidores da professora que comemoraram a vitória com ela.

“Me emocionei! Muito feliz aqui!”, disse uma. “Toda honra e Glória ao Senhor”, emendou outra. “Que alegria! Bom demais!”, exclamou uma terceira. Familiares também celebraram. “Parabéns cunhada e Deus vai te curar em nome de Jesus”, profetizou.

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

