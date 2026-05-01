Adolescente é detido após ser flagrado tentando furtar joalheria em shopping de Anápolis
Suspeito foi encontrado sobre o teto de um loja portando ferramentas que usaria no furto
Um adolescente, de 16 anos, foi detido na noite de quinta-feira (30) após ser flagrado se escondendo no teto do Brasil Park Shopping, em Anápolis. O objetivo seria invadir uma joalheria depois que o shopping fechasse.
O Portal 6 apurou que a apreensão do adolescente ocorreu por volta das 22h. Imagens do sistema de câmeras de segurança identificaram a presença do suspeito circulando pelo forro do centro comercial.
A partir da localização indicada, uma equipe de segurança conseguiu encontrá-lo ainda na estrutura superior do prédio.
Ele foi contido pelos funcionários, que chamaram a Polícia Militar (PM). Durante a ocorrência, foram recolhidas ferramentas que seriam usadas no furto à joalheria, incluindo um alicate, uma serra e uma bolsa preta.
O adolescente relatou que teria chegado à cidade vindo de Ceilândia, no Distrito Federal, na companhia de outra pessoa que não foi encontrada. A intenção seria entrar na joalheria quando todas as lojas já estivessem fechadas.
Como se tratava de menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento da ocorrência e apreensão. O rapaz foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!