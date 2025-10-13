Korn anuncia show em São Paulo após nove anos da última passagem pelo Brasil

Formado em 1993 na Califórnia, o grupo foi um dos precursores do nu metal, subgênero do metal com traços mais modernos e elementos eletrônicos

Folhapress - 13 de outubro de 2025

Banda Korn. (Foto: Divulgação)

LUIS EDUARDO DE SOUSA – Há semanas que os fãs de Korn aguardavam o anúncio de um retorno da banda ao Brasil, com uma ou mais apresentações. Ele veio nesta segunda-feira (13): a banda se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 16 de maio de 2026. É a única parada prevista do grupo no país.

A banda, uma das mais influentes do metal na década de 1990, não toca no país desde 2017. Em sua volta, traz consigo Spiritbox e Seven Hours After Violet, dois nomes da nova geração do gênero -a segunda a banda formada no ano passado por Shavo Odadijan, baixista do System of a Down.

A venda de ingressos começa na quinta-feira (16), às 13h, pela Eventim, partindo de R$ 365 (cadeira superior).

Formado em 1993 na Califórnia, o grupo foi um dos precursores do nu metal, subgênero do metal com traços mais modernos, guitarras mais pesadas e elementos eletrônicos nas músicas. É dessa leva bandas como Slipknot, Disturbed, Linkin Park e o próprio System of a Down.

O grupo foi alçado ao status de gigante em 1998, com o álbum “Follow The Leader”. Nele aparece “Freak On a Leash”, uma música contra a pressão social da padronização. Lançado dois anos após “Roots”, do Sepultura, o álbum bebeu na fonte da banda brasileira, uma das primeiras no mundo a introduzir elementos industriais na música extrema.

Antes de desembarcar no Brasil, o grupo passa por Bogotá, na Colômbia, em 2 de maio. Em seguida, se apresenta em Lima, no Peru, no dia 5 de maio. Três dias depois, faz show em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires no dia 10. A turnê segue com show em Assunção, no Paraguai, em 13 de maio, e termina na Cidade do México, no dia 19.

O grupo é formado atualmente pelo líder Jonathan Davis (vocais), James Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra), e Ray Luzier (bateria). Mesmo já tendo uma sólida base de fãs mundo afora, feito alcançado com os primeiros álbuns, o som pesado e inovador da banda continua a atrair novos fãs.

KORN EM SÃO PAULO

Quando 16 de maio de 2026. Abertura dos portões às 16h

Onde Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste

Ingr.: a partir de R$ 365 em Eventim