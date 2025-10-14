Saiba quais são as 10 cidades que pagam os maiores salários em Goiás

Pesquisa faz parte da amostra “Trabalho e Rendimento” do último censo realizado pelo IBGE

Gabriella Pinheiro - 14 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de dinheiro. (Foto: Marcelo Casal JR/Agência Brasil)

Dados divulgados pelo Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que ao menos 10 cidades goianas possuem rendimento equivalente ou superior a dois salários mínimos — o que, atualmente, corresponde a R$ 1.518.

O levantamento, que integra a amostra “Trabalho e Rendimento” do Censo, considerou pessoas com idade a partir de 14 anos, ocupadas no período entre 25 e 31 de julho de 2022.

Liderando a lista com o maior valor de rendimento mensal, está Goiânia, com R$ 4.248,65 — quantia que representa quase três salários mínimos.

Ao comparar os valores com os das demais capitais, a capital goiana se alinha às médias salariais observadas nos grandes centros econômicos do país, como Brasília (DF) e São Paulo (SP).

Para se ter uma ideia, a capital, inclusive, superou as médias de remuneração de Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

Na sequência, aparece Chapadão do Céu, com R$ 3.336,18. Já na 3ª posição está São Miguel do Passa Quatro, com R$ 3.255,20. Rio Verde (R$ 3.192,92), Catalão (R$ 3.172,19) e Orizona (R$ 3.143,05) aparecem logo em seguida.

No meio da tabela, estão Jataí e Caçu, com R$ 3.084,64 e R$ 3.059,04, respectivamente. Fechando o top 10, estão as cidades de Itumbiara e Itarumã, com R$ 3.040,43 e R$ 3.031,02.

Veja:

Goiânia (GO) 4.248,65 Chapadão do Céu (GO) 3.336,18 São Miguel do Passa Quatro (GO) 3.255,20 Rio Verde (GO) 3.192,92 Catalão (GO) 3.172,19 Orizona (GO) 3.143,05 Jataí (GO) 3.084,64 Caçu (GO) 3.059,04 Itumbiara (GO) 3.040,43 Itarumã (GO) 3.031,02

