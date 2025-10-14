Saiba quais são as 10 cidades que pagam os maiores salários em Goiás
Pesquisa faz parte da amostra “Trabalho e Rendimento” do último censo realizado pelo IBGE
Dados divulgados pelo Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que ao menos 10 cidades goianas possuem rendimento equivalente ou superior a dois salários mínimos — o que, atualmente, corresponde a R$ 1.518.
O levantamento, que integra a amostra “Trabalho e Rendimento” do Censo, considerou pessoas com idade a partir de 14 anos, ocupadas no período entre 25 e 31 de julho de 2022.
Liderando a lista com o maior valor de rendimento mensal, está Goiânia, com R$ 4.248,65 — quantia que representa quase três salários mínimos.
Ao comparar os valores com os das demais capitais, a capital goiana se alinha às médias salariais observadas nos grandes centros econômicos do país, como Brasília (DF) e São Paulo (SP).
Para se ter uma ideia, a capital, inclusive, superou as médias de remuneração de Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).
Na sequência, aparece Chapadão do Céu, com R$ 3.336,18. Já na 3ª posição está São Miguel do Passa Quatro, com R$ 3.255,20. Rio Verde (R$ 3.192,92), Catalão (R$ 3.172,19) e Orizona (R$ 3.143,05) aparecem logo em seguida.
No meio da tabela, estão Jataí e Caçu, com R$ 3.084,64 e R$ 3.059,04, respectivamente. Fechando o top 10, estão as cidades de Itumbiara e Itarumã, com R$ 3.040,43 e R$ 3.031,02.
Veja:
- Goiânia (GO) 4.248,65
- Chapadão do Céu (GO) 3.336,18
- São Miguel do Passa Quatro (GO) 3.255,20
- Rio Verde (GO) 3.192,92
- Catalão (GO) 3.172,19
- Orizona (GO) 3.143,05
- Jataí (GO) 3.084,64
- Caçu (GO) 3.059,04
- Itumbiara (GO) 3.040,43
- Itarumã (GO) 3.031,02
