Veja se seu salário é maior ou menor que a média dos moradores de Goiânia, Aparecida, Anápolis e Rio Verde

De acordo com IBGE, estado aparece como quinto estado com maior percentual de população ocupada no Brasil

Gabriella Pinheiro - 14 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Dados baseados no Censo Demográfico de 2022 sobre Trabalho e Rendimento, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que Goiás é o quinto estado com o maior percentual de população ocupada no Brasil.

Segundo o estudo, no referido ano, 3,4 milhões de pessoas com 14 anos ou mais de idade estavam com algum tipo de emprego na semana de 25 a 31 de julho de 2022, período de referência do levantamento. Esse número representa 59,42% da população goiana, ficando atrás apenas de Santa Catarina (63,45%), Distrito Federal (60,43%), Paraná (60,28%) e Mato Grosso (60,28%).

Com base na pesquisa, o Portal 6 realizou um levantamento a partir de dados disponibilizados na própria plataforma do IBGE, com base no Censo Demográfico de 2022, destacando o salário médio mensal dos trabalhadores formais nas principais cidades do estado, considerando-se o salário mínimo vigente à época (R$ 1.212 mil).

Em Goiânia, o valor médio foi o mais alto, equivalente a 3 salários mínimos (R$ 3.636 mil). Na época, o total de pessoas ocupando postos de trabalho formais na capital era de 779.881.

Na segunda posição, com uma renda média de 2,5 salários mínimos, aparece Anápolis (R$ 3.030 mil). De acordo com o IBGE, o total de pessoas atuando em empregos regulamentados por lei no município, em 2022, era de 136.271.

Já Rio Verde apresentou um salário médio mensal de 2,4 salários mínimos para trabalhadores formais (R$ 2.908,8 mil), enquanto Aparecida de Goiânia registrou uma média de 2 salários mínimos (R$ 2.424 mil).

Mais dados

De acordo com o Censo 2022, além de se destacar como o quinto estado com maior percentual de população ocupada no Brasil, Goiás também sobressai em outras categorias.

Segundo o IBGE, o estado é o quarto com maior percentual de pessoas que trabalham fora do município onde residem — representando 13,42% da população (456,2 mil indivíduos). Além disso, a distribuição de renda em Goiás é mais igualitária que a média nacional.

O índice de Gini — medida numérica que representa o afastamento de uma dada distribuição de renda da linha de perfeita igualdade — foi de 0,502 no Brasil, valor acima do registrado em Goiás, que foi de 0,470.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!