6 frases que uma pessoa manipuladora diz com frequência e os outros não percebem, segundo a psicologia

Algumas frases parecem bem simples e inocentes, mas escondem intenções de controle e culpa emocional que muitos não reconhecem

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

Falar alto pode ser um grande problema em alguns países. (Foto: Ilustração/Pexels/Timur Weber)

Nem sempre a manipulação vem acompanhada de gritos ou atitudes diretas. Muitas vezes, ela se esconde em frases aparentemente inofensivas, ditas com calma e até com carinho. A psicologia explica que manipuladores usam a linguagem como ferramenta para controlar emoções, criar culpa e distorcer percepções, tudo sem levantar suspeitas.

6 frases que uma pessoa manipuladora diz com frequência e os outros não percebem, segundo a psicologia

1. “Você está exagerando um pouco com as coisas”

Essa frase invalida sentimentos e faz a pessoa duvidar de suas próprias emoções, enfraquecendo sua confiança.

2. “Não é isso, eu só quero o seu bem”

Usada para justificar atitudes controladoras, cria a falsa ideia de cuidado enquanto limita a liberdade do outro. Apela para o medo e a culpa, mantendo o controle por meio da chantagem emocional.

3. “Se você me amasse de verdade, faria isso por mim sem problema algum”

Uma clássica chantagem emocional para conseguir o que quer. Essa frase apela à culpa e transforma o amor em obrigação emocional, uma tática clássica de manipulação afetiva.

4. “Depois de tudo que eu fiz por você…”

Essa frase é usada para criar dívida emocional e fazer a pessoa se sentir obrigada a ceder, mesmo quando está certa. Isola a vítima, fazendo-a acreditar que só o manipulador pode oferecer apoio e compreensão.

5. “Você está louco(a), eu nunca disse isso, não é verdade”

É muito usada para confundir e fazer a pessoa duvidar da própria memória. Serve para desacreditar emoções legítimas e fazer a vítima se calar para evitar novos ataques.

6. “Juro que eu só estava de brincadeira, você não sabe levar na esportiva.”

Já essa frase minimiza atitudes ofensivas e culpa a outra pessoa por reagir, mantendo o manipulador em posição de inocência. Tenta desviar a responsabilidade e inverte os papéis, fazendo a vítima se sentir culpada pela situação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!