Morte de professora de Anápolis causa comoção: “esparramou carinho por onde passou”

Christiane Boggian reuniu homenagens de ex-alunos, colegas de profissão e amigos

Natália Sezil - 05 de outubro de 2025

Christiane Boggian faleceu vítima de um câncer. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Profissional excepcional”, “uma mulher de fé inabalável” e “uma amiga que jamais será esquecida”. Essas foram algumas das palavras usadas por amigos e colegas de profissão de Christiane Boggian para recordá-la, neste sábado (04).

Coordenadora pedagógica, consultora educacional e professora nas áreas de Gramática e Redação, em colégios de Anápolis e Goiânia, Christiane faleceu vítima de um câncer. O velório aconteceu na manhã de sábado, no Cemitério Memorial Parque.

Diversas pessoas se comoveram e compartilharam o pesar por meio das redes sociais. Glauco Leyser, proprietário do curso onde Christiane trabalhou por último, prestou homenagem à amiga, que conhecia desde 2012.

Ele escreveu: “a risada fácil, a fala mansa e a bronca direta e reta. Mas sempre íntegra e trabalhadora. Nasceu dentro de uma escola e até o seu último dia assim manteve, dentro de uma escola!”.

Continuou: “sentiremos a falta dela. E por homenagem a ela, a vida seguirá e suas lembranças estarão sempre conosco”.

O sentimento foi compartilhado por outros. Um amigo contou: “jamais será esquecida… hoje foi um dia difícil, mas permaneci ao seu lado orando… carreguei seu caixão com muita dor… minha melhor continência à você!”

Ex-alunos também escreveram: “você deixa aqui o seu legado. Obrigada pela caminhada”. “Continuo sem acreditar… uma perda irreparável. Chris sem dúvida fez parte da minha vida. Exemplo de mulher, coordenadora, professora… um coração enorme”.

