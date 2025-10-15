Polícia é acionada em Aparecida de Goiânia após denúncia de corpos encontrados em cisterna

Corpo de Bombeiros também compareceu ao local para prestar assistência à ocorrência

Da Redação - 15 de outubro de 2025

Autoridades investigarão denúncia de cadáveres no poço. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma denúncia de cadáveres dentro de um poço artesiano em uma residência abandonada no Bairro Jardim Eldorado, em Aparecida de Goiânia.

As autoridades foram acionadas na manhã desta quarta-feira (15) após serem acionadas por uma testemunha.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar assistência a ocorrência.

