A palavra simples que quase todo mundo escreve errado e nem percebe o erro que comete
Um detalhe simples na escrita está enganando milhões sem que ninguém perceba
Muitos brasileiros falam que o português escrito e falado é cheio de pegadinhas, mas poucas palavras conseguem enganar tantas pessoas quanto “concerto” e “conserto”. Apesar de soarem semelhantes, cada uma tem uso específico e a confusão é tão comum que muitas pessoas e profissionais caem nesse erro sem perceber.
A palavra “CONCERTO” escrita com “C” refere-se a apresentações musicais, ou seja, quando músicos se apresentam ao público. Já o “CONSERTO” com “S” indica reparo ou correção de algo que está quebrado ou danificado, como conserto de roupa, carro ou aparelho eletrônico.
A palavra simples que quase todo mundo escreve errado e nem percebe o erro que comete
Esse deslize ortográfico ocorre porque a pronúncia das duas palavras é praticamente idêntica, e a memória visual muitas vezes é substituída pelo que o ouvido reconhece. Consequentemente, muita gente escreve “concerto” quando quer falar de conserto de objetos, e o inverso, falando de música, mas escrevendo com “s”.
Professores de língua portuguesa recomendam uma dica prática: sempre associe mentalmente a letra ao contexto. Pergunte-se: “Estou falando de música ou de reparo?” Se for música, pense no palco e na orquestra (“c” de concerto); se for consertar algo quebrado, pense em “s” de solução.
Embora simples, essa diferença faz grande diferença na comunicação escrita, especialmente em contextos formais como trabalhos acadêmicos, currículos, postagens profissionais ou mesmo na hora de oferecer um serviço de reparo. Um pequeno detalhe na ortografia pode transformar completamente a mensagem e evitar constrangimentos ou interpretações equivocadas.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!