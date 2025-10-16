Em data sugestiva, secretária de Educação anuncia a convocação de 1.391 novos professores em Goiás

Chamamento será feito com base no último concurso público

Paulo Roberto Belém - 16 de outubro de 2025

Sala de aula da rede estadual de ensino, em Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O 15 de outubro, Dia do Professor, foi bem aproveitado pelo Governo de Goiás, que anunciou a convocação de 1.391 novos professores para integrarem a rede estadual de ensino.

O anúncio foi feito pela secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, em um vídeo publicado no Instagram.

De acordo com a titular da pasta, o chamamento é para 535 novos docentes aprovados no último concurso público e 856 candidatos do cadastro de reserva.

Segundo Gavioli, os profissionais serão convocados de forma progressiva.

“Estamos cumprindo o combinado e antecipando o chamamento. Serão mais 535 novos professores na nossa rede estadual. Isso é valorização”, afirmou.

Sobre os candidatos do cadastro de reserva, a a secretária informou que estes serão chamados conforme a necessidade das unidades escolares e eventuais desistências ou exonerações dos convocados.

“Também já vamos chamar os novos 856 professores que estavam no cadastro de reserva. À medida em que o primeiro colocado não comparece ou pede exoneração, o próximo é chamado”, explicou Gavioli.

Ela ainda destacou que o ato simboliza o compromisso do Governo de Goiás com a valorização da educação pública e dos profissionais da área. Ao final, assimilou o comunicado à data celebrativa.

“Parabéns, professores! Não há nada melhor do que comemorar o Dia dos Professores com vocês. Sejam todos bem-vindos a esta que é a melhor rede de educação do Brasil. E vocês, sem dúvida, são os melhores professores desse país”, encerrou.

Assista ao anúncio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secretaria de Estado da Educação de Goiás (@seducgoias)

