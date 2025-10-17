Céu do Brasil será iluminado por chuva de meteoros 20 vezes mais intensa que o normal na próxima semana

Fenômeno raro das Oriônidas, originado pelo cometa Halley, promete espetáculo visível a olho nu durante a madrugada de 21 de outubro

Magno Oliver - 17 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

O céu do Brasil vai se transformar em um verdadeiro espetáculo de luzes na próxima semana. Segundo a Nasa, uma chuva de meteoros raríssima e até 20 vezes mais intensa que o normal será visível em todo o país, com pico na madrugada de terça-feira (21), entre meia-noite e 02h da manhã.

O fenômeno faz parte das Oriônidas, uma das chuvas de meteoros mais esperadas do ano. Ele ocorre quando a Terra cruza os rastros deixados pelo cometa Halley, cujos fragmentos entram na atmosfera e se incendeiam, criando os rastros luminosos que cortam o céu.

De acordo com a agência espacial americana, será possível observar até 20 meteoros por hora, dependendo das condições do tempo. E há um bônus especial neste ano: a data coincide com a lua nova, o que deixará o céu totalmente escuro e ideal para a observação.

A recomendação dos astrônomos é escolher um local afastado das luzes urbanas, de preferência em áreas abertas, e olhar para a região nordeste do céu (no hemisfério sul). Embora os meteoros pareçam surgir da constelação de Órion, eles podem ser vistos em qualquer direção.

O evento será visível em todo o território brasileiro, principalmente nas regiões com menor poluição luminosa. O portal especializado Star Walk estima que os melhores horários para assistir ao espetáculo vão das 01h às 05h da madrugada, quando a constelação de Órion estará mais alta no horizonte.

De acordo com o coordenador da American Meteor Society, Robert Lunsford, “a partir da meia-noite, as Oriônidas estarão no ponto ideal para observação, e o espetáculo deve ser intenso e duradouro”.

Com a combinação perfeita de céu escuro, alta atividade e condições atmosféricas favoráveis, a chuva de meteoros de outubro promete ser uma das mais impressionantes da década — uma oportunidade única para quem ama observar o firmamento.