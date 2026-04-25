Conheça o estudante que fez medicina e engenharia ao mesmo tempo e agora foi aprovado para doutorado em Harvard

Um percurso intelectual raríssimo culmina agora em uma oportunidade de ouro no exterior

Magno Oliver - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / Karina Fuenzalida / PUC Chile)

O cenário acadêmico brasileiro celebra em 2026 um feito que desafia as estatísticas de produtividade intelectual e resiliência.

Maximiliano Mariné, um jovem que se tornou símbolo de excelência, acaba de oficializar sua ida aos Estados Unidos. Isso ocorre após uma trajetória sem precedentes: a conclusão simultânea das graduações em Medicina e Engenharia.

Essa jornada híbrida foi iniciada em instituições de alto prestígio no Brasil. Ela exigiu gestão de tempo precisa e a capacidade de transitar entre biologia humana e o rigor matemático.

Mariné não apenas gerenciou a carga horária exaustiva dos dois cursos. Ele também utilizou a visão analítica da engenharia para potencializar sua prática médica.

Com isso, destacou-se em pesquisas voltadas à inovação tecnológica aplicada à saúde. Esse desempenho o colocou no radar das principais ligas acadêmicas do mundo.

O ápice da trajetória ocorreu recentemente. Maximiliano foi selecionado para o programa de doutorado na Universidade de Harvard, uma das mais renomadas do planeta.

A aprovação no processo seletivo, conhecido pelo rigor e baixa taxa de aceitação, considerou seu perfil único de “médico-engenheiro”. Ele é capaz de atuar na bioengenharia e na inteligência artificial médica.

Fontes oficiais e registros universitários confirmam o foco da pesquisa. O trabalho é voltado para soluções disruptivas em diagnósticos de precisão.

A proposta une o cuidado clínico à robustez dos algoritmos. Dessa forma, integra tecnologia avançada à prática médica.

Atualmente, o estudante prepara sua transição para Boston, onde deverá integrar laboratórios que buscam curas para patologias complexas por meio da tecnologia.

Sua conquista reforça o papel do Brasil na exportação de cérebros altamente qualificados e inspira uma nova geração a buscar a interdisciplinaridade como o futuro das ciências globais.

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