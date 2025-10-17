Dia D de multivacinação: veja locais para se imunizar na Grande Goiânia e Anápolis

Diversos pontos extras de vacinação foram posicionados ao longo das três cidades, com o intuito de aumentar a cobertura da ação

Davi Galvão - 17 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de aplicação de vacina. (Foto: Secom/Aparecida de Goiânia)

As prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, e Anápolis promovem neste sábado (18), o Dia D da Campanha de Multivacinação, com diversos postos espalhados pelas cidades.

Na capital, a ação ocorrerá das 8h às 17h em 54 unidades básicas de saúde e também em pontos estratégicos, como o Mutirão Goiânia + Humana, no Conjunto Vera Cruz II, e o Goiânia Shopping, que funcionará das 10h às 17h.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, todas as pessoas poderão receber vacinas conforme a situação vacinal, incluindo adultos e idosos.

“O foco dessa mobilização será a atualização das vacinas de rotina para crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos, o resgate da vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, e a atualização das vacinas contra febre amarela e tríplice viral para pessoas de até 59 anos”, explicou.

Entre os imunizantes disponíveis estão: pentavalente, pneumocócica 10-valente, VIP, rotavírus, hepatite A, meningocócicas C e ACWY, HPV, dTpa, DTP, varicela, tríplice viral, febre amarela, influenza, COVID-19 (adulto e pediátrica), hepatite B, dupla adulto e dengue.

A aplicação da vacina contra a dengue será restrita a unidades com presença de médico, conforme exigência do Ministério da Saúde. Os locais são: CIAMS Urias Magalhães, UPA Jardim América, UPA Novo Mundo, CAIS Bairro Goiá, CIAMS Novo Horizonte, CAIS Vila Nova, CAIS Cândida de Morais, CAIS Finsocial e CSF São Judas Tadeu.

Já a vacina contra a Covid-19 pediátrica para crianças de 5 a 11 anos estará disponível apenas em unidades de referência, por conta do baixo estoque. Os pontos de aplicação serão: CIAMS Urias Magalhães, Centro Municipal de Vacinação, UPA Jardim América, CAIS Bairro Goiá, UPA Novo Mundo e CSF Vila Mutirão. Já as doses para menores de 5 anos e adultos estarão disponíveis nas demais unidades.

Confira os locais de vacinação por distrito:

Oeste: Mutirão Goiânia + Humana (Praça do Vera Cruz II), CSF Goiânia Viva, CSF São Francisco, CSF Vila Regina, CSF Cerrado 6, CSF Buena Vista, CSF Eldorado Oeste e CAIS Bairro Goiá.

Sul: Centro Municipal de Vacinação, UPA Jardim América, Goiânia Shopping, CS Parque Amazônia e CS Vila Redenção.

Norte: CS Clemente, CSF Antônio Carlos Pires, CS Balneário Meia Ponte, CSF São Judas, CSF Itatiaia, CSF Jardim Guanabara I, CSF Vale dos Sonhos, CSF Cachoeira Dourada e CIAMS Urias Magalhães.

Campinas Centro: CSF Santa Helena, CS Cidade Jardim, CS Fama, CS Norte Ferroviário, CSF Marinho Lemos e CAIS Vila Nova.

Sudoeste: CIAMS Novo Horizonte, CS Vila Boa, CS Parque Anhanguera, CS Vila Mauá, UBS Eli Forte, UBS Condomínio das Esmeraldas, UBS Andreia Cristina, UBS Real Conquista, USF Santa Rita e USF Madre Germana.

Noroeste: CSF Vila Mutirão, CSF Novo Planalto, CSF São Carlos, CSF Jardim Curitiba, CSF Brisas da Mata, CSF Estrela Dalva, CSF Boa Vista, CSF Alto do Vale, CAIS Finsocial e CAIS Cândida de Morais.

Leste: UPA Novo Mundo, CAIS Amendoeiras, USF Riviera, USF Parque Atheneu, USF Ville de France, USF Santo Hilário, USF Recanto das Minas Gerais e USF Dom Fernando.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, a ação contará com 20 pontos de atendimento espalhados pela cidade — 19 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Central de Imunização.

Como forma de ampliar o acesso, nesta sexta-feira (17), haverá um posto de vacinação no Aparecida Shopping, na Avenida Independência, Setor Serra Dourada. O atendimento será das 10h às 18h, no Espaço Cultural, com todas as vacinas dos calendários infantil e adulto disponíveis.

Os moradores poderão se vacinar na Central de Imunização (Rua São Domingos, nº 100, Centro) e nas seguintes UBSs: Bairro Cardoso, Colina Azul, Cruzeiro do Sul, Jardim Tiradentes, Papillon Park, Alto Paraíso, Bairro Independência, Boa Esperança, Caraíbas, Garavelo Park, Madre Germana, Cândido de Queiroz, Expansul, Jardim Bela Vista, Jardim dos Buritis, Rosa dos Ventos, Santa Luzia, Vila São Pedro e Parque Trindade.

Anápolis

Em Anápolis, a ação acontecerá em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e em pontos estratégicos espalhados pela cidade.

Nas USFs dos bairros, o atendimento será das 08h às 16h. Já nos pontos estratégicos — Anashopping (térreo), Parque Ipiranga (van da vacina) e Faculdade Fama — a imunização será realizada das 08h às 17h.

O Dia D disponibilizará diversos tipos de vacinas nas seguintes USFs: Abadia Lopes, Adriana Parque, Anexo Itamaraty, Arco Íris, Arco Verde, Bairro de Lourdes, Bandeiras, Calixtópolis, Chácara São Pedro, Filostro Machado, Goialândia e Joanápolis, Interlândia, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíça, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque das Primaveras, Parque Iracema, Recanto do Sol, Santa Maria, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São José, São Lourenço, São Vicente, Souzânia, Tropical, Vila Formosa, Vila Fabril, Vila União e Vivian Parque.

Nos pontos estratégicos, o atendimento também ocorrerá no mesmo dia, das 08h às 17h.

