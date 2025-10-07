Anápolis realiza campanha para atualizar vacinas de crianças e adolescentes no município

Prefeitura divulgou quais postos buscar em horários determinados, além da data do Dia D

Paulo Roberto Belém - 07 de outubro de 2025

Campanha de Multivacinação foi iniciada pela Prefeitura nesta segunda-feira (06). (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Uma campanha de multivacinação foi iniciada pela Prefeitura de Anápolis com o objetivo de incentivar a atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes.

O chamado é para a população de até 15 anos, que poderão ser direcionados a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da residência, para buscarem a proteção contra diversas doenças.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha, realizada em todas as regiões da cidade, tem foco em ampliar a cobertura de vacinação local. A ação ocorre em todo o país e segue até o dia 31 de outubro.

Cronograma de atendimento nos postos

A aplicação da vacina está disponível em horário estendido, das 08h às 21h, nas seguintes unidades de saúde: Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes.

Nas demais unidades distribuídas pela cidade, o atendimento segue normalmente, de acordo com o horário habitual.

Das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira, ocorrerá nos bairros: Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK.

Nesta mesma faixa de horário, também poderão ser buscadas as unidades do João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Atendimento limitado

Agora, alguns postos de saúde atendem somente em dias específicos, no horário das 08h às 15h. Às segundas-feiras: Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel. Nas terças-feiras: unidades Dom Manoel, Maracanãzinho e Leblon.

Em dia de quarta: Jardim Alvorada e Paraíso. Às quintas-feiras: Jardim das Américas e Maracanã. Já para as sextas-feiras: Jardim das Oliveiras.

Unidades nos distritos:

Indo para os distritos da cidade, em Interlândia e Souzânia as imunizações ocorrem toda quinta-feira. Em Joanápolis, a vacinação está programada para ocorrer às quartas -feiras, nas segundas semanas do mês em questão.

Na região Oeste, em Goialândia, o processo ocorre toda terça-feira da terceira semana do mês. Agora, para São Vicente e Branápolis, a vacinação pode ser buscada terça-feira da quarta semana do mês.

Dia D

Por sua vez, o Dia D da Campanha de Multivacinação será em 18 de outubro, com a aplicação de vacinas em vários pontos da cidade.

Além dos locais habituais, a ação busca alcançar um número ainda maior de pessoas, promovendo saúde e bem-estar por meio da imunização.

