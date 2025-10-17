Golpista levou golpe: agricultor goiano conta como fez para escapar de fraude e ainda ganhar um dinheiro

Estratégia surpreendeu internautas e deu o que falar

Natália Sezil - 17 de outubro de 2025

Geraldo Rodrigues contou como conseguiu reverter o golpe. (Foto: Reprodução/@loveorganicos)

Imagine tentarem te aplicar um golpe de R$ 3.500, perceber a fraude e ainda conseguir lucrar com isso. Foi o que aconteceu com Geraldo Rodrigues, agricultor goiano que resolveu compartilhar a história de como a reviravolta deu certo.

Pelas redes sociais, ele gravou um vídeo dizendo que tudo começou com uma mensagem repentina no WhatsApp, vinda de alguém com quem nunca tinha conversado: “está em casa?”.

Surpreso pela pergunta, Geraldo (@loveorganicos) desconfiou e escolheu “entrar na onda” do golpe. “Estou sim, queridão. Do que precisa?”, enviou em resposta.

O interlocutor logo explicou a suposta situação: precisava pagar uma conta urgentemente e precisava de ajuda. Enviaria a chave Pix diretamente da pessoa para quem estava devendo, junto com o valor – R$ 3.500 – que devolveria à noite.

Geraldo não perdeu tempo: argumentou que ia ajudar e disse que tiraria esse dinheiro do limite do cartão. Passados alguns minutos (para “vender” a história), ele envia novamente:

“Cara, você não acredita. Tentei fazer três vezes, deu que a conta era suspeita, mesmo assim eu tentei fazer… bloquearam meu cartão, vou ter que ir lá na boca do caixa pra desbloquear”.

Pouco depois, o próximo obstáculo: “minha mulher saiu no carro, mas pode deixar que eu vou pegar um Uber e vou lá”.

O suposto problema? Com o cartão bloqueado, o agricultor não conseguia encontrar um jeito de pagar pela corrida. Seria impossível ajudar o mensageiro, a menos que alguém arcasse com o custo.

Dito e feito. Argumentando com o golpista, Geraldo conseguiu que o homem transferisse o valor para a conta do transporte por aplicativo.

Rindo da situação, ele narra: “mandei o link do Pix, o cara botou R$ 50 no meu Uber”. “Tomei R$ 50 do bandido”.

Em apenas três dias, o relato de Geraldo alcançou quase 5 milhões de visualizações no Instagram, com 436 mil curtidas e mais de 14 mil comentários.

Internautas riram, elogiaram e até compartilharam situações semelhantes. “Rapaz, se foi verdade, merece música no Fantástico”, disse um.

“Me diga quanto é o seu curso [risos]”, brincou outro. Um terceiro completou: “se você fizer isso 3 vezes por dia, tem um bom salario no final do mês”.

