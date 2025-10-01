Meta divulga lista dos celulares que não terão mais WhatsApp a partir de outubro

Aplicativo deixará de funcionar em aparelhos com sistemas operacionais antigos; veja quais modelos serão afetados

Pedro Ribeiro - 01 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

A partir de 1º de outubro de 2025, diversos celulares antigos deixarão de ter suporte ao WhatsApp.

Segundo a Meta, responsável pelo aplicativo, os aparelhos afetados não receberão mais atualizações e, em alguns casos, poderão parar de enviar mensagens ou até mesmo deixar de abrir.

De acordo com a empresa, a revisão periódica dos requisitos de sistema é necessária para garantir a segurança, adicionar novos recursos e manter a qualidade da plataforma.

Por isso, dispositivos que não conseguem mais acompanhar as atualizações deixam de ser compatíveis.

Entre os aparelhos que não terão mais acesso ao WhatsApp estão os que rodam Android 5.0 ou inferior e iPhones com iOS 15.1 ou anterior. Confira a lista:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª geração)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5 iPhone 5c iPhone 6 (caso não seja atualizado além do iOS 12)

Quem insistir em usar o aplicativo nesses modelos pode enfrentar falhas, mensagens de erro e perda de recursos de segurança. A recomendação é tentar atualizar o sistema operacional, quando possível, ou trocar de aparelho.

A Meta lembra que manter o WhatsApp atualizado é fundamental não só para garantir novas funções, mas também para proteger a privacidade dos usuários e reduzir riscos de vulnerabilidades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!