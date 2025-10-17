Matheus e Kauan, Diego e Victor Hugo e cantor Daniel serão atrações em festival que comemora aniversário de Goiânia

Para participar, interessados devem trocar 2 quilos de alimentos não perecíveis por ingressos

Davi Galvão - 17 de outubro de 2025

Dupla sertaneja Matheus & Kauan. (Foto: Reprodução/ Facebook)

O Festival do Bem de Goiânia retorna entre os dias 22 e 24 de outubro com atrações musicais de peso: Matheus e Kauan abrem a programação (22), seguidos por Diego e Victor Hugo (23), e encerrando com o cantor Daniel no dia do aniversário da capital (24).

Além dos shows, o evento contará com uma feira gastronômica organizada por entidades filantrópicas no Parque de Exposições Agropecuária e terá também uma edição em Caldas Novas.

Para participar, o público deve trocar 2 quilos de alimentos não perecíveis por ingressos, com limite de dois por CPF. Quem está no Cadastro Único (Cadúnico) terá entrada liberada sem necessidade de doação.

Os portões serão abertos às 19h em todos os dias do festival. Confira os pontos de troca:

1. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, Rua 4, nº 1054, Setor Central

2. Cras Floresta, av. da Conquista, Qd. 25, Bairro Floresta

3. Cras Curitiba, av. JC-22, Qd. 12-A, Lt. 1/15, Jardim Curitiba II

4. Cras Colorado, avenida do Contorno, Qd. 21, Lt. 09, Jardim Colorado

5. Cras Balneário, R. dos Paulistas, 74 – Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia – GO, 74590-600

6. Cras Vera Cruz, av. Leopoldo de Bulhões, Qd. 100, Conjunto Vera Cruz II

7. Cras Cerrado, rua Flor da Noite, APM 4, Jardim Cerrado III

8. Cras Canaã, rua Langendofer, Quadra 01, Lote 01, Vila Nova Canaã

9. Cras União, rua U-47, s/n, Vila União

10. Cras Novo Horizonte, av. Maurício Gomes, s/n, Vila Novo Horizonte

11. Cras Rio Verde, rua RV 02, Qd. 03, Lt. 01, Residencial Rio Verde

12. Cras Real Conquista, rua RC-10 c/ Av. Real Conquista, APM 10, Residencial Real Conquista

13. Cras Novo Mundo, praça Washington Luiz, Qd. Área, Lt. 01, Jardim Novo Mundo

14. Cras Recanto das Minas Gerais, rua SR-01, Chácara 7, Setor Recanto das Minas Gerais

15. Cras Guanabara, rua GB-19, Qd. 20, Lt. 17, Jardim Guanabara II

16. Cras Atheneu, rua 2.012, Qd. Z, Lt. 26, Unid. 201, Parque Atheneu

17. Cras Redenção, rua R-7, esq. c/ Alameda Jardim Botânico, Vila Redenção

18. Cras Pedro Ludovico, praça Central, Qd. 60, Lt. 7 e 8, Setor Pedro Ludovico

19. CREAS Norte, alameda Capim Puba, nº 60, Qd. 01, Lt. 04, Setor Centro Oeste

20. CREAS Noroeste, rua da República c/ Cláudio Manoel da Costa, Qd. 20, Lt. 32, Setor Capuava

21. CREAS Oeste, av. C-12, nº 146, Qd. 66, Lt. 14, Setor Sudoeste

22. CREAS Leste, av. B, Qd. E, Lt. 10, Setor Água Branca

23. CREAS Centro-Sul, rua São Gotardo c/ Av. Progresso, Setor Esplanada dos Anicuns

24. Paço Municipal / Atende Fácil, avenida do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, Bloco C

25. Goiânia Prev, av. B, 155 – Setor Oeste, Goiânia

26. Câmara Municipal de Goiânia, av. Goiás, 2001 – Setor Central, Goiânia

