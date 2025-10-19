6 tênis mais confortáveis para quem passa o dia inteiro em pé, segundo ortopedistas

Modelos acessíveis e encontrados com facilidade no Brasil ajudam a reduzir dores e fadiga durante longas jornadas

Magno Oliver - 19 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Passar o dia inteiro em pé é uma realidade para milhões de brasileiros — de profissionais da saúde a vendedores, professores e trabalhadores do comércio.

Nesses casos, o calçado faz toda a diferença. Segundo ortopedistas, o ideal é escolher tênis com bom amortecimento, suporte para o arco do pé e solado firme, capazes de absorver impacto e aliviar a pressão nas articulações.

A boa notícia é que não é preciso gastar muito. Existem diversos modelos confortáveis, acessíveis e facilmente encontrados no Brasil que cumprem bem esse papel. Confira abaixo alguns dos preferidos pelos especialistas.

1. Nike Revolution 6

Um dos modelos mais populares do país, o Revolution 6 combina leveza e amortecimento eficiente.

O solado em espuma macia oferece estabilidade, e o cabedal respirável mantém o pé seco mesmo após horas em pé. Ideal para quem busca conforto no trabalho e no dia a dia.

2. Adidas Galaxy 6

Com estrutura firme e boa ventilação, o Galaxy 6 é um dos mais elogiados na categoria de custo-benefício.

O modelo tem solado com tecnologia de absorção de impacto e palmilha acolchoada, proporcionando conforto prolongado — ótimo para quem passa o expediente inteiro andando.

3. Puma Flyer Runner

Conhecido pelo design leve e moderno, o Flyer Runner tem ajuste confortável e excelente respirabilidade.

Embora seja um tênis esportivo, ele é muito usado por quem trabalha longas horas em pé, já que proporciona estabilidade e boa flexibilidade.

4. Under Armour Charged Pursuit 3

Esse modelo é um destaque entre os ortopedistas por combinar amortecimento e firmeza no calcanhar.

A espuma Charged Cushioning ajuda a reduzir o impacto das passadas, o que evita dores nos pés e nos joelhos. É uma opção prática e durável para o uso diário.

5. Mizuno Wave Ultima

Mais robusto e com amortecimento de alto desempenho, o Wave Ultima é indicado para quem precisa de suporte extra — especialmente profissionais que passam o dia inteiro em movimento.

Apesar do preço um pouco mais alto, compensa pela durabilidade e estabilidade que oferece.

6. Asics Gel Contend

Simples, confortável e acessível, o Gel Contend é ideal para quem busca um tênis confiável e com boa relação custo-benefício.

O sistema de amortecimento em gel absorve impactos e reduz o desconforto após longos períodos de uso.

O que observar antes de comprar

De acordo com ortopedistas, o calçado ideal deve se ajustar bem ao formato do pé, sem apertar os dedos nem folgar no calcanhar. Também é importante:

Experimentar o tênis no fim do dia, quando os pés estão mais inchados;

Preferir modelos com solado de borracha e palmilha anatômica;

Trocar o calçado regularmente, já que o amortecimento se desgasta com o tempo.

Investir em um bom par de tênis é mais do que questão de conforto — é cuidado com a saúde. Com essas opções acessíveis, dá para enfrentar longas jornadas em pé com bem-estar, segurança e estilo.

