Conheça as cidades goianas que abrigam um dos maiores tesouros do Brasil e encantaram Ana Maria Braga

Rio de águas cor de esmeralda, fauna e flora únicas, e paisagens de tirar o fôlego são apenas alguns dos atrativos

Natália Sezil - 17 de julho de 2025

Parque Estadual de Terra Ronca abriga paisagens deslumbrantes. (Foto: Divulgação)

Os municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, no nordeste do estado, são lar de um dos maiores tesouros naturais do país: o Parque Estadual de Terra Ronca.

Com mais de 200 cavernas catalogadas, formações milenares, rios subterrâneos de águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego, o local tem chamado a atenção de aventureiros, turistas e até da apresentadora Ana Maria Braga, que recentemente destacou o destino no programa Mais Você.

Entre diversos atrativos naturais, o que mais ganhou destaque da profissional foi o rio São Domingos – que Ana Maria disse, ao vivo, “parecer uma joia”.

Com águas que lembram o verde das esmeraldas, o rio que corta o Parque Estadual propicia aos visitantes um passeio tranquilo com snorkel. Por quase um quilômetro, o curso d’água permite observar as belas paisagens ao redor.

E paisagens bonitas – subterrâneas ou “à vista” – não faltam no Terra Ronca, que se estende por 57 mil hectares, cercado pela Área de Proteção Ambiental da Serra Geral. É o equivalente a quase 80 mil campos de futebol.

O nome já deixa claro o que esperar: a palavra “Ronca” foi escolhida justamente devido ao eco dos rios que atravessam as cavernas e ao som das cachoeiras escondidas.

Por isso, amantes do ecoturismo e interessados pelas formações históricas encontradas no local já podem se preparar para encontrar grutas, veredas, morro, cascatas e uma fauna e flora únicas, típicas do ambiente cavernoso.

Quando e como visitar?

O período seco em Goiás, entre abril e outubro, é ideal para visitar o Parque Estadual – seja para conhecer as cachoeiras, se aventurar pelas cavernas ou até mesmo fazer rapel.

O ingresso custa R$ 20, e o passeio deve ser acompanhado por um condutor credenciado. Terra Ronca recebe visitantes todos os dias, de segunda-feira a domingo e em feriados, das 08h às 17h.

A entrada para o complexo de grutas é feita pelo povoado de São João Evangelista, em São Domingos. Cada caverna tem sua própria lista de regras, mas alguns requisitos são gerais, prezando pela segurança.

É obrigatório ao visitante, por exemplo, estar usando calçados fechados, capacete específico e vestimenta adequada (calça e camiseta com manga). Também é necessário carregar uma lanterna portátil, com baterias reservas.

É proibido entrar com bebidas alcoólicas ou animais domésticos. Além disso, não é permitido portar sistemas de iluminação que emitam muito calor ou fuligem.

