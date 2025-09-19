Conheça o local em Goiás onde abriga o maior conjunto de cavernas da América Latina

Um paraíso subterrâneo que revela a força da natureza e da história

Parque Estadual de Terra Ronca. (Foto: Marcelo Parise)

No coração do estado de Goiás, onde o cerrado se encontra com o mistério das cavernas, repousa um dos maiores complexos espeleológicos da América Latina: o Parque Estadual de Terra Ronca.

Com aproximadamente 57 mil hectares, o parque abriga mais de 250 cavernas catalogadas, muitas com centenas de metros de extensão, rios subterrâneos, salões com formações milenares, cachoeiras e uma biodiversidade única.

O nome “Terra Ronca” é uma alusão ao som profundo e contínuo das águas que ecoam nas cavernas, criando uma atmosfera quase mística.

Localizado nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, o parque é um verdadeiro paraíso para os amantes da espeleologia e do ecoturismo.

Entre as cavernas mais impressionantes do parque, destaca-se a Caverna Terra Ronca I, cuja entrada monumental possui 96 metros de altura por 120 de largura.

Seu interior revela salões com até 90 metros de altura, adornados por estalactites, estalagmites e outras formações rochosas que parecem esculpidas por mãos divinas. A gruta também é palco da tradicional Festa do Bom Jesus da Lapa, realizada anualmente no dia 6 de agosto.

Caverna Terra Ronca I

Caverna Terra Ronca I. (Foto: Divulgação)

Outra joia do parque é a Gruta de São Mateus, a terceira mais extensa do país, com mais de 23 km de desenvolvimento.

Seu acesso exige preparo físico e espírito aventureiro, já que a entrada é feita por uma pequena fenda, de onde se desce por corda. No interior, formações rochosas impressionantes, como os travertinos gigantes, encantam os visitantes.

Gruta de São Mateus

Gruta de São Mateus. (Foto: Reprodução)

Para explorar as cavernas de Terra Ronca, é imprescindível contar com o auxílio de guias especializados, que conhecem os caminhos subterrâneos e garantem a segurança dos visitantes.

Além disso, o parque segue normas rigorosas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Goiás, visando à preservação ambiental e à segurança dos turistas.

As cavernas de Terra Ronca não são apenas formações geológicas impressionantes; elas também guardam vestígios de ocupações humanas antigas.

Em muitas de suas paredes, encontram-se pinturas rupestres datadas de mais de 10 mil anos, testemunhos de povos que habitaram a região muito antes da chegada dos colonizadores.

Assim, o Parque Estadual de Terra Ronca se apresenta como um destino imperdível para quem busca aventura, história e contato íntimo com a natureza.

Seja explorando suas cavernas imponentes, admirando suas cachoeiras cristalinas ou simplesmente se maravilhando com a grandiosidade do cerrado goiano, Terra Ronca oferece experiências inesquecíveis para todos os tipos de aventureiros.

