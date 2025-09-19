Conheça o local em Goiás onde abriga o maior conjunto de cavernas da América Latina

Um paraíso subterrâneo que revela a força da natureza e da história

Anna Júlia Steckelberg - 19 de setembro de 2025

Parque Estadual de Terra Ronca. (Foto: Marcelo Parise)

No coração do estado de Goiás, onde o cerrado se encontra com o mistério das cavernas, repousa um dos maiores complexos espeleológicos da América Latina: o Parque Estadual de Terra Ronca.

Com aproximadamente 57 mil hectares, o parque abriga mais de 250 cavernas catalogadas, muitas com centenas de metros de extensão, rios subterrâneos, salões com formações milenares, cachoeiras e uma biodiversidade única.

O nome “Terra Ronca” é uma alusão ao som profundo e contínuo das águas que ecoam nas cavernas, criando uma atmosfera quase mística.

Localizado nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, o parque é um verdadeiro paraíso para os amantes da espeleologia e do ecoturismo.

Conheça o local em Goiás onde abriga o maior conjunto de cavernas da América Latina

Entre as cavernas mais impressionantes do parque, destaca-se a Caverna Terra Ronca I, cuja entrada monumental possui 96 metros de altura por 120 de largura.

Seu interior revela salões com até 90 metros de altura, adornados por estalactites, estalagmites e outras formações rochosas que parecem esculpidas por mãos divinas. A gruta também é palco da tradicional Festa do Bom Jesus da Lapa, realizada anualmente no dia 6 de agosto.

Outra joia do parque é a Gruta de São Mateus, a terceira mais extensa do país, com mais de 23 km de desenvolvimento.

Seu acesso exige preparo físico e espírito aventureiro, já que a entrada é feita por uma pequena fenda, de onde se desce por corda. No interior, formações rochosas impressionantes, como os travertinos gigantes, encantam os visitantes.

Para explorar as cavernas de Terra Ronca, é imprescindível contar com o auxílio de guias especializados, que conhecem os caminhos subterrâneos e garantem a segurança dos visitantes.

Além disso, o parque segue normas rigorosas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Goiás, visando à preservação ambiental e à segurança dos turistas.

As cavernas de Terra Ronca não são apenas formações geológicas impressionantes; elas também guardam vestígios de ocupações humanas antigas.

Em muitas de suas paredes, encontram-se pinturas rupestres datadas de mais de 10 mil anos, testemunhos de povos que habitaram a região muito antes da chegada dos colonizadores.

Assim, o Parque Estadual de Terra Ronca se apresenta como um destino imperdível para quem busca aventura, história e contato íntimo com a natureza.

Seja explorando suas cavernas imponentes, admirando suas cachoeiras cristalinas ou simplesmente se maravilhando com a grandiosidade do cerrado goiano, Terra Ronca oferece experiências inesquecíveis para todos os tipos de aventureiros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!