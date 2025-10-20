Grávida em trabalho de parto corta Goiânia escoltada pela CPE

Samuel Leão - 20 de outubro de 2025

Grávida foi escoltada pela CPE até o Hospital. (Foto: Divulgação/CPE)

A viatura do Comando de Policiamento Especializado (CPE), preta feito um manto fúnebre, costuma espalhar o medo por onde passa, mas, no último domingo (19), percorreu as ruas de Goiânia levando esperança e renovação.

Isso porque dentro da caminhonete, mais conhecida como “barca”, uma mamãe chamada Lorrayne Cristine Neres, de 34 anos, estava em trabalho de parto e se preparava para trazer ao mundo a pequena Nicole Cristine.

Tudo aconteceu quando, durante uma ronda de rotina, os policiais foram acionados para ajudar a mulher a chegar ao hospital. Eles trafegavam pelo Residencial Garavelo Park quando foram solicitados na Vila Alzira, onde encontraram a família.

Orientados pelo marido, Carlos Alberto Martins, de 35 anos, eles realizaram um deslocamento emergencial, escoltando o veículo onde estava Lorrayne.

“Nicole tá chegando, estamos sendo guiados pela CPE, olha aí, abrindo espaço para nós, está levando a Nicole lá na maternidade, mamãezinha em trabalho de parto”, disse uma familiar, enquanto filmava o comboio “parando tudo” nas ruas de Goiânia.

A correria funcionou e todos chegaram a tempo ao hospital, onde a mulher foi conduzida ainda pelos militares da CPE, agora em uma cadeira de rodas, até o interior da unidade. Na maternidade, a aventura teve um final feliz com a pequena Nicole Cristine sendo recebida pelos familiares e por toda a equipe que a ajudou a vir ao mundo em segurança.

