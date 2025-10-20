Nota 10 para a Studio40 Flames Halloween

Evento entregou uma imersão temática de Halloween impressionante, com cenografia detalhada

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Festa do Studio40, realizada em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Para a Studio40 Flames Halloween 2, realizada neste no último final de semana, no Infinity Hall, em Goiânia.

O evento entregou uma imersão temática de Halloween impressionante, com cenografia detalhada, excelente produção de som e luz, e um line-up diversificado que manteve a energia do público durante os dois dias de evento.

A estrutura do Infinity Hall, aliada à logística do evento, garantiu conforto e segurança, transformando o local em um verdadeiro templo da fantasia e da música eletrônica. Uma experiência memorável que eleva o padrão das festas temáticas na capital goiana.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

