Nota 10 para a Studio40 Flames Halloween
Evento entregou uma imersão temática de Halloween impressionante, com cenografia detalhada
Nota 10
Para a Studio40 Flames Halloween 2, realizada neste no último final de semana, no Infinity Hall, em Goiânia.
O evento entregou uma imersão temática de Halloween impressionante, com cenografia detalhada, excelente produção de som e luz, e um line-up diversificado que manteve a energia do público durante os dois dias de evento.
A estrutura do Infinity Hall, aliada à logística do evento, garantiu conforto e segurança, transformando o local em um verdadeiro templo da fantasia e da música eletrônica. Uma experiência memorável que eleva o padrão das festas temáticas na capital goiana.