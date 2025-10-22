Homem morre após ser baleado por policial que impediu estupro à própria tia em Aparecida de Goiânia

Situação começou por volta das 10h da terça-feira (21), quando ele tentou abusar de duas mulheres, nas proximidades de um colégio militar

Samuel Leão - 22 de outubro de 2025

Homem não resistiu ao tiro e faleceu no Heapa. (Foto: Reprodução/IGH)

Um homem, identificado como Joelson Vieira Rodrigues, morreu na madrugada desta quarta-feira (22) no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Heapa) após ser baleado por um policial, que era sobrinho de uma mulher que ele teria tentado estuprar.

A situação começou por volta das 10h da terça-feira (21), quando ele tentou abusar de duas mulheres, nas proximidades de um colégio militar no Setor Colina Azul.

A tentativa foi frustrada, mas ainda assim ele conseguiu fugir. Não satisfeito, Joelson teria tentado cometer outro abuso contra uma terceira vítima, de 61 anos.

Na sequência, essa mulher acionou o sobrinho, que é policial e compareceu ao local, dando voz de prisão ao suspeito.

Ao chegar na cena, ele visualizou o abusador com um pedaço de pau, tentando arrastar a mulher para uma área de mata.

Ao invés de acatar a ordem do militar, o homem teria partido para cima dele, que reagiu com um tiro. O disparo atingiu a artéria femoral da perna de Joelson, ponto vital que ocasionou em um forte sangramento.

Ele foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor Colina Azul, e depois foi levado para o Heapa, onde passou por uma cirurgia.

Apesar dos cuidados, ele teve que ser encaminhado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Registros policiais apontam que ele tinha passagens por roubo, homicídio e estupro. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

