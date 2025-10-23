Motociclista que morreu em acidente na Avenida Independência é identificado

Vítima, que pilotava uma Honda Twister vermelha, tinha 48 anos

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Foi identificado como Claudemar Sousa de Oliveira, de 48 anos, o motociclista que morreu em um acidente na Avenida Independência, no Setor dos Funcionários, em Goiânia, na noite desta quinta-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava uma Honda Twister vermelha quando perdeu o controle e bateu contra um objeto fixo na via.

Claudemar foi encontrado inconsciente, e os socorristas chegaram a realizar manobras de reanimação, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar (PM) isolou o local até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal.

