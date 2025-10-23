Veja o que abre e fecha durante o aniversário de Goiânia
Ao longo da data, estabelecimento e órgãos públicos podem ter horário de funcionamento alterado
A chegada do aniversário de 92 anos de Goiânia, que ocorre na sexta-feira (24), vai impactar o funcionamento de alguns estabelecimentos e repartições públicas do município.
Em alguns locais, não haverá funcionamento, enquanto outros, como é o caso dos shoppings, terão o horário especial ao longo da data.
Equatorial Goiás
Durante a próxima sexta-feira (24), as agências e os postos de atendimento presencial da Equatorial Goiás estarão fechados.
Os clientes que precisarem de atendimento podem entrar em contato por meio da assistente virtual Clara, no número (62) 3243-2020, pelo aplicativo Equatorial Energia, via SMS no número 27949 ou pelo Call Center, no número 0800 062 0196.
Saúde
O Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia ficará disponível para o auxílio da população com os serviços de assistência médica.
Os casos de urgência e emergência vão ser atendidos nas unidades de saúde da capital que funcionam 24h, conforme classificação de risco.
Nos casos de situações de urgências e emergências em residências, a população deve acionar o SAMU por meio do número 192.
Governo de Goiás
Já o Governo de Goiás informa que as repartições públicas estaduais ficarão fechadas na sexta-feira (24).
Mesmo assim, atividades essenciais como unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização estarão disponíveis.
Guarda Civil Metropolitana
A Guarda Civil Metropolitana (GCM) estará realizando a segurança dos prédios e logradouros públicos do município, como escolas, parques e unidades de saúde durante o feriado.
Região da 44
As galerias e shoppings da Região da 44 ficarão abertos durante o feriado do aniversário de Goiânia, das 08h às 18h, e também no sábado (25), no mesmo horário.
Procon
Durante o feriado, as unidades do Procon não terão atendimento presencial. Os consumidores podem registrar as reclamações pela internet, por meio da plataforma.
Correios
Os Correios, por sua vez, já informaram que não haverá expediente nas agências da capital ao longo da data. No dia seguinte, sábado (25), as unidades que operam nesse dia funcionarão normalmente.
Bancos
Conforme a Associação de Bancos de Goiás, as agências bancárias instaladas em Goiânia também permanecerão fechadas na sexta-feira (24).
Zoológico
O Zoológico de Goiânia funcionará normalmente, de quarta a domingo, das 08h30 às 17h. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria até as 16h ou retirados pelo aplicativo Prefeitura 24h.
Shoppings
Passeio das Águas Shopping
Lojas e quiosques: 10h às 22h
Praça de alimentação e restaurantes: 10h às 22h
Lazer e entretenimento: 10h às 22h
Goiânia Shopping
Lojas e quiosques: das 10h às 22h
Alimentação e lazer: das 10h às 22h
Restaurantes: das 11h às 23h
Araguaia Shopping
Lojas e quiosques: das 8h30 às 20h30
Alimentação: das 10h às 22h
Plaza D’Oro Shopping
Lojas e quiosques: das 14h às 20h
Praça de alimentação: das 11h às 20h
Supermercado Store: das 8h às 20h
Shopping Flamboyant
Lojas e quiosques: das 10h às 22h
Praça de alimentação: das 10h às 22h
