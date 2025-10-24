Goiás zera casos suspeitos de contaminação por metanol e reforça fiscalização

Desfecho das investigações em Goiás coincide com a divulgação de um novo balanço nacional

Samuel Leão - 24 de outubro de 2025

Bebidas contaminadas por metanol não sofrem alterações visíveis a olho nu (Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) confirmou que não há mais nenhum caso sob investigação de pacientes com suspeita de contaminação por metanol no estado. Das 11 notificações iniciais, cinco foram descartadas após exames laboratoriais, e seis foram excluídas por não se enquadrarem nos critérios para caso suspeito.

Um dos casos que gerava preocupação era o de um homem de 43 anos internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol). No entanto, exames complementares comprovaram que a condição do paciente não estava relacionada à intoxicação por metanol.

O desfecho das investigações em Goiás coincide com a divulgação de um novo balanço nacional. O Ministério da Saúde informou que o país soma 112 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Enquanto a área da saúde encerra as investigações, a força-tarefa de fiscalização contra bebidas adulteradas segue em ritmo acelerado no estado. De acordo com o último balanço do Governo de Goiás, até o dia 14 de outubro, a operação já havia visitado 1.193 estabelecimentos, incluindo distribuidoras, restaurantes e bares, em 21 cidades da Região Metropolitana e do interior.

O resultado da fiscalização é expressivo: 7.539 bebidas foram apreendidas por estarem vencidas, sem origem comprovada ou sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.

Desse total, 665 foram encaminhadas para análise laboratorial. A operação resultou em 486 procedimentos realizados e 139 perícias efetivadas. O Procon Goiás, que integra a força-tarefa, realizou cerca de 70 autuações até a data do balanço.

