Goiânia registra primeira morte por suspeita de intoxicação por metanol

Já foram contabilizadas dez notificações relacionadas ao metanol em Goiás, mas esse é o único que segue em análise

Natália Sezil - 21 de outubro de 2025

Vítima morreu no Hugol. (Foto: Thauann Sales/Agir)

Goiânia registrou a primeira morte sob suspeita de intoxicação por metanol. O paciente é um homem, de 43 anos, que estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) por meio do boletim divulgado nesta segunda-feira (20).

O documento é emitido pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (CIATox), atualizando quantos casos ainda estão sob análise.

Segundo a pasta, o estado já contabilizou dez notificações relacionadas ao metanol. Quatro delas foram descartadas porque a substância não foi detectada nos exames. Cinco foram excluídas por não atenderem aos critérios mínimos de investigação.

O óbito sob suspeita de intoxicação por metanol na capital é divulgado uma semana depois de a cidade registrar o primeiro caso sob as mesmas suspeitas.

Os pacientes, no entanto, são diferentes. O anterior, também homem, tem 37 anos e estava internado em um hospital particular.

Cenário nacional

O Brasil tem 47 casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, segundo anunciado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (20).

Outros 57 seguem sob investigação. Além disso, 578 notificações foram descartadas.

Nove mortes foram confirmadas, sendo seis em São Paulo, duas em Pernambuco e uma no Paraná. Sete óbitos continuam sendo investigados.

