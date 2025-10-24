Motorista de aplicativo revela o que as amigas de uma passageira fizeram após ela sair primeiro do carro

Às vezes, o verdadeiro plot twist da viagem começa depois que um passageiro desce do carro

Gabriel Yuri Souto - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Há quem diga que o banco de trás de um carro de aplicativo é o novo confessionário da vida moderna.

Dentro dele, amizades se fortalecem, romances se desvendam e segredos — muitas vezes — escapam antes mesmo de a porta se fechar.

Quem passa o dia rodando pelas ruas acaba sendo, sem querer, testemunha de tudo isso. E, às vezes, não resiste a contar o que ouviu para o mundo inteiro.

No Instagram, o motorista Vinícius Garcia ganhou fama justamente por compartilhar, com humor e boa narrativa, momentos curiosos do seu cotidiano ao volante.

Segundo o próprio criador, ele divide na rede social desde dicas do trabalho até trechos da sua rotina de treinos. Mas foi um vídeo recente que o colocou no centro da fofoca digital, segundo registros compartilhados por perfis de entretenimento.

Ele contou uma história que começou como uma corrida normal. Três amigas entraram no carro. No caminho, uma delas, Carol, pediu para descer primeiro.

Até aí, nada demais. O detalhe que chamou atenção veio logo após a saída da passageira.

Conforme relatou Vinícius no vídeo que viralizou, assim que a porta fechou, as duas amigas que permaneceram no veículo começaram a falar — e muito — sobre o namorado de Carol, identificado por elas como “Bruno do jurídico”.

De acordo com o conteúdo divulgado pelo motorista, as jovens comentaram que estavam “de olho” em Bruno e que pretendiam investir na paquera em uma festa para a qual Carol nem iria.

O aviso de Vinícius, feito em tom de brincadeira, virou quase um serviço secreto: “Carol, fica ligeira, porque logo depois que te deixei, suas amigas começaram a falar”, disse ele no vídeo, citado pelo site que repercutiu o caso.

O clima de novela mexicana caiu no gosto do público. Nos comentários, os internautas se divertiram com o suposto alerta. “Eita como é fofoqueiro kkkkkkkkk”, escreveu um seguidor, segundo as interações na postagem. Outro ironizou: “E o Uber só dando o aviso. Bruno do jurídico, começa a busca a Carol”. Teve ainda quem deixasse o conselho: “Eita Carol, fica de olhos abertos”.

Se a história chegou a Carol ou a Bruno do jurídico, ninguém sabe. Mas uma coisa ficou clara na internet: às vezes, o verdadeiro plot twist da viagem começa depois que um passageiro desce do carro. E Vinícius, como bom narrador da vida real, estava lá para contar.

