“O que você está fazendo comigo?”: mãe dá bronca em filho preso após furto

Cena na delegacia chamou atenção após desabafo emocionado

Pedro Ribeiro - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/PMGO)

A prisão de dois homens suspeitos de furtar 23 celulares em uma loja no setor Central de Pires do Rio, no Sudeste do estado, ganhou repercussão por um motivo além do crime em si.

Após a detenção, um dos envolvidos foi confrontado pela própria mãe na porta da delegacia, em uma cena marcada por emoção e revolta.

“O que você está fazendo comigo?”, questionou a mulher, visivelmente abalada, ao encarar o filho.

Em meio ao desabafo, ela também lamentou as atitudes do jovem e relembrou o apoio que sempre tentou oferecer.

O momento chamou atenção e rapidamente repercutiu, evidenciando o impacto do crime dentro da própria família.

O furto ocorreu na madrugada de terça-feira (14), quando os suspeitos invadiram o estabelecimento pelos fundos.

Para entrar, eles danificaram câmeras de segurança, romperam o forro e arrombaram gavetas até localizar os aparelhos.

A ação foi percebida posteriormente, quando funcionários chegaram ao local e identificaram o crime.

A Polícia Militar (PM) iniciou diligências e conseguiu localizar um dos suspeitos, que confessou participação e indicou o comparsa.

O segundo envolvido tentou fugir por uma área de mata ao perceber a presença policial, mas foi perseguido por horas até ser capturado.

Todos os 23 celulares foram recuperados e devolvidos ao proprietário.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao hospital e, em seguida, levados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

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