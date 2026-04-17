Pizzaria de Goiânia supera gigantes e é eleita uma das melhores da América latina
Estabelecimento se destacou no ranking por técnica, fermentação diferenciada e uso de insumos de alto padrão
Uma pizzaria de Goiânia passou a figurar entre os destaques do guia italiano 50 Top Pizza Latin America 2026, uma das principais referências internacionais do setor. A divulgação ocorreu nesta semana, durante evento no Rio de Janeiro.
O reconhecimento foi dado à Pizzaria Boaventura, localizada no Setor Leste Vila Nova. O estabelecimento entrou na lista de excelência, que reúne casas recomendadas pelo padrão de qualidade, mesmo fora do ranking principal das 50 melhores.
O negócio é comandado por pai e filho e mantém uma produção diária elevada, com pizzas, esfihas e massas. Apesar do volume, o diferencial está no processo de preparo, que prioriza técnica e controle rigoroso em todas as etapas.
Responsável técnico da casa, o pizzaiolo Vinícius Marques atribuiu o resultado ao trabalho contínuo de aperfeiçoamento.
“A nossa pizzaria é o resultado de uma trajetória de 16 anos marcada pelo estudo profundo e pelo respeito à técnica”, disse ao Mais Goiás.
Segundo ele, a proposta da casa foge do padrão mais comum do mercado, com investimento em farinhas de alto desempenho e fermentação mais longa, o que impacta diretamente na textura e no sabor dos produtos.
A escolha do guia leva em conta critérios como qualidade da massa, equilíbrio dos ingredientes, técnica de preparo e regularidade do serviço, pontos em que a Boaventura conseguiu se destacar.
Com a visibilidade, a família já avalia a abertura de uma nova unidade na região Sul de Goiânia nos próximos meses.
Além do ranking principal com as 50 melhores pizzarias da América Latina, o guia também divulgou uma lista complementar com 40 estabelecimentos de excelência, onde aparece a casa goiana.
Confira o ranking completo do 50 Top Pizza Latin America 2026:
Leggera Pizza Napoletana – São Paulo (Brasil)
Allería – Providencia (Chile)
QT Pizza Bar – São Paulo (Brasil)
Pizzardi Artigianale – Bogotá (Colômbia)
Ti Amo – Adrogué (Argentina)
La Clásica – San Salvador (El Salvador)
Flama – Miraflores (Peru)
A Pizza da Mooca – São Paulo (Brasil)
Unica Pizzeria – São Paulo (Brasil)
Portarossa – Pampatar (Venezuela)
L’Incanto – Punta del Este (Uruguai)
Rafaella – Las Condes (Chile)
Bento Pizzeria – Rio de Janeiro (Brasil)
Veridiana – São Paulo (Brasil)
Brunapoli – Vitacura (Chile)
Atte. Pizzeria Napoletana – Buenos Aires (Argentina)
Seba’s – Uvita (Costa Rica)
Imilla Alzada – La Paz (Bolívia)
Grazie – Maceió (Brasil)
Chichilo’s – Santa Fé (Argentina)
Ardente – Cidade do México (México)
Capricciosa – Rio de Janeiro (Brasil)
Siamo nel Forno – Buenos Aires (Argentina)
Baco Pizzaria – Brasília (Brasil)
Coltivi – Rio de Janeiro (Brasil)
Pizza Verace – Cidade do Panamá (Panamá)
Quintal 333 – Governador Valadares (Brasil)
Grazie Napoli – Santo André (Brasil)
Luigia – Foz do Iguaçu (Brasil)
St Giovanni’s – Vitacura (Chile)
Di Bari Pizza – São Paulo (Brasil)
Paradiso – Pedro Juan Caballero (Paraguai)
Frasca – Carlos Barbosa (Brasil)
Capri – Lo Barnechea (Chile)
Otto e Mezzo Pizza Verace – Bento Gonçalves (Brasil)
Vinny’s – Brasília (Brasil)
Il Caminetto – Santo Domingo (República Dominicana)
Pizza di Casabona – Santos (Brasil)
L’Aperó – Cidade da Guatemala (Guatemala)
400 Pizzería – Providencia (Chile)
La Nonna – Aguascalientes (México)
Casa Gazcue – Santo Domingo (República Dominicana)
Bambina – Caguas (Porto Rico)
Wilma’s Pizza – Ourinhos (Brasil)
Grosso – Assunção (Paraguai)
Le Mani – Passo Fundo (Brasil)
Diavolo Rosso – Samborondón (Equador)
Vallino Pizzeria Napoletana – Domingos Martins (Brasil)
Ciao – Porto Alegre (Brasil)
La Bella Pizza – Cali (Colômbia)
Il Gato Nero – Valeria del Mar (Argentina)
Davvero Pizzeria – Ñuñoa (Chile)
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