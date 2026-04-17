Pizzaria de Goiânia supera gigantes e é eleita uma das melhores da América latina

Estabelecimento se destacou no ranking por técnica, fermentação diferenciada e uso de insumos de alto padrão

Lara Duarte - 17 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Jonathan Valdes/Pexels)

Uma pizzaria de Goiânia passou a figurar entre os destaques do guia italiano 50 Top Pizza Latin America 2026, uma das principais referências internacionais do setor. A divulgação ocorreu nesta semana, durante evento no Rio de Janeiro.

O reconhecimento foi dado à Pizzaria Boaventura, localizada no Setor Leste Vila Nova. O estabelecimento entrou na lista de excelência, que reúne casas recomendadas pelo padrão de qualidade, mesmo fora do ranking principal das 50 melhores.

O negócio é comandado por pai e filho e mantém uma produção diária elevada, com pizzas, esfihas e massas. Apesar do volume, o diferencial está no processo de preparo, que prioriza técnica e controle rigoroso em todas as etapas.

Responsável técnico da casa, o pizzaiolo Vinícius Marques atribuiu o resultado ao trabalho contínuo de aperfeiçoamento.

“A nossa pizzaria é o resultado de uma trajetória de 16 anos marcada pelo estudo profundo e pelo respeito à técnica”, disse ao Mais Goiás.

Segundo ele, a proposta da casa foge do padrão mais comum do mercado, com investimento em farinhas de alto desempenho e fermentação mais longa, o que impacta diretamente na textura e no sabor dos produtos.

A escolha do guia leva em conta critérios como qualidade da massa, equilíbrio dos ingredientes, técnica de preparo e regularidade do serviço, pontos em que a Boaventura conseguiu se destacar.

Com a visibilidade, a família já avalia a abertura de uma nova unidade na região Sul de Goiânia nos próximos meses.

Além do ranking principal com as 50 melhores pizzarias da América Latina, o guia também divulgou uma lista complementar com 40 estabelecimentos de excelência, onde aparece a casa goiana.

Confira o ranking completo do 50 Top Pizza Latin America 2026:

Leggera Pizza Napoletana – São Paulo (Brasil)

Allería – Providencia (Chile)

QT Pizza Bar – São Paulo (Brasil)

Pizzardi Artigianale – Bogotá (Colômbia)

Ti Amo – Adrogué (Argentina)

La Clásica – San Salvador (El Salvador)

Flama – Miraflores (Peru)

A Pizza da Mooca – São Paulo (Brasil)

Unica Pizzeria – São Paulo (Brasil)

Portarossa – Pampatar (Venezuela)

L’Incanto – Punta del Este (Uruguai)

Rafaella – Las Condes (Chile)

Bento Pizzeria – Rio de Janeiro (Brasil)

Veridiana – São Paulo (Brasil)

Brunapoli – Vitacura (Chile)

Atte. Pizzeria Napoletana – Buenos Aires (Argentina)

Seba’s – Uvita (Costa Rica)

Imilla Alzada – La Paz (Bolívia)

Grazie – Maceió (Brasil)

Chichilo’s – Santa Fé (Argentina)

Ardente – Cidade do México (México)

Capricciosa – Rio de Janeiro (Brasil)

Siamo nel Forno – Buenos Aires (Argentina)

Baco Pizzaria – Brasília (Brasil)

Coltivi – Rio de Janeiro (Brasil)

Pizza Verace – Cidade do Panamá (Panamá)

Quintal 333 – Governador Valadares (Brasil)

Grazie Napoli – Santo André (Brasil)

Luigia – Foz do Iguaçu (Brasil)

St Giovanni’s – Vitacura (Chile)

Di Bari Pizza – São Paulo (Brasil)

Paradiso – Pedro Juan Caballero (Paraguai)

Frasca – Carlos Barbosa (Brasil)

Capri – Lo Barnechea (Chile)

Otto e Mezzo Pizza Verace – Bento Gonçalves (Brasil)

Vinny’s – Brasília (Brasil)

Il Caminetto – Santo Domingo (República Dominicana)

Pizza di Casabona – Santos (Brasil)

L’Aperó – Cidade da Guatemala (Guatemala)

400 Pizzería – Providencia (Chile)

La Nonna – Aguascalientes (México)

Casa Gazcue – Santo Domingo (República Dominicana)

Bambina – Caguas (Porto Rico)

Wilma’s Pizza – Ourinhos (Brasil)

Grosso – Assunção (Paraguai)

Le Mani – Passo Fundo (Brasil)

Diavolo Rosso – Samborondón (Equador)

Vallino Pizzeria Napoletana – Domingos Martins (Brasil)

Ciao – Porto Alegre (Brasil)

La Bella Pizza – Cali (Colômbia)

Il Gato Nero – Valeria del Mar (Argentina)

Davvero Pizzeria – Ñuñoa (Chile)

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